林鄭預告調整防疫措施　政界倡4月有序復常　放寬戶外活動限聚

特首林鄭月娥昨日（17日）在疫情記者會表示，有強烈感覺市民對防疫政策的容忍力下降，以及金融機構對香港隔離情況失耐性，故就一系列措施，如禁飛令、入境措施、全民檢測及復課等進行中期評估，並會在下周全面報告。這是第五波疫情以來，林鄭首次「轉口風」公開承認防疫政策令人吃不消。

第五波初期，「動態清零」成為抗疫主旋律，政府不斷收緊社交距離措施、外防輸入政策，但Omicron傳播力強勁，單靠複製前四波抗疫策略，難以控制疫情，對社會經濟民生，以至香港的國際地位構成重大影響。

綜合多名政界人士及學者分析，政府最重要的是告訴市民防疫政策的出路在哪裡，而且個別針對處所、外來人士入境的限制亦有微調空間，有議員提出4月開始有序放寬 限聚措施，重振經濟。亦有人慨嘆，防疫政策弊處叢生，一早有需要檢討，但似乎在「政治正確」大旗幟下，政府「轉身」的速度十分慢，未能及時作適當調整。



動態清零在港「水土不服」？ 政界嘆「兩頭唔到岸」

自第5波疫情爆發以來，特區政府以內地「動態清零」為口號，內地官方《人民日報》和《新華社》曾發文強調，「動態清零」才是合適選擇，往後「清零」與「共存」變為意識形態之爭，難以理性討論兩者利弊。

不過有心水清的政界人士分析背後難處：由於內地「動態清零」背後邏輯，是當有本土病例出現，快速採取嚴厲行政措施撲滅疫情，理論上一有確診個案就要嚴厲追蹤和隔離，不論輕症重症醫療系統都要管。但香港和內地各項客觀條件有明顯不同，「無差別收症隔離」背後的代價，是耗費大量人力物力在個案追蹤、收治無急切需要的病人、醫療系統癱瘓，在資源有限下，一些真正需要照料的病人得不到適切支援。

該人續指，政府嘗試實行動態清零，但事實擺在眼前：香港既享受不到「清零」的安全，又要「硬食」背後的沉重社會及經濟代價，實屬「兩頭唔到岸」。

數字亦顯示港府「動態清零」成效令人不敢恭維：截至3月16日，香港「過去7日平均新冠肺炎死亡數」（以每百萬人計算）達到37.41，拋離全球其他國家或地區，比被形容為「躺平共存」歐美國家高得多，甚至遠遠高於歐美於前年疫情初期及Delta病毒株爆發時的死亡高峰期（見下圖）。

上圖顯示疫情至今香港、美國、英國、新加坡「過去7日平均新冠肺炎死亡數」（以每百萬人計算），香港於2022年3月16日達到37.41，是全球之冠，也遠遠高於美、英於疫情初期及Delta病毒株爆發時的死亡高峰期。（「Our World in Data」網站圖表截圖）

市民對防疫續厭倦 社會精英頻開腔

除了防治疫情成效不彰，政府實施嚴厲社交距離措施，多個表列處所已被關閉近兩個月，食肆、零售生意一落千丈，市民已呈「抗疫疲勞」，例如早陣子天氣回暖，市民就湧到沙灘「放電」，林鄭月娥亦承認近日市民出行次數有輕微回升。

近期不少傳統建制精英，包括蘭桂芳集團主席盛智文、資深大律師清洪、前運輸及房屋局局長張炳良、前財經事務及庫務局長馬時亨等，都看不過眼開腔評論防疫政策。其中張炳良指病毒在全球揮之不去是客觀現實，如果防疫政策「時放時收」會增加不確定，若封關封城一年、兩年，「病毒未滅人們已沒法過活」；清洪更加指，是時候為與新冠病毒共存的未來制定路線圖。

袁國勇提出，若市民疫苗接種率能超過95%，可考慮盡早恢復國際來往航班。（資料圖片）

袁國勇倡公布「復常路線圖」

最新政府專家顧問袁國勇聯同另外兩名專家於報章撰文，指疫情終有回落之日，港府須盡快向市民公布本港復常之計劃及路線圖，好讓公眾對香港重拾信心和希望，如本港市民疫苗接種率能超過95%，可考慮在夏季左右復常，例如逐步解除防疫措施、盡早恢復國際來往航班等。

這些社會精英的言論，背後其實指向類似的現象：政府防疫政策欠缺「章法」，仿效內地的「動態清零」又顯得邯鄲學步，總是說不出遵守防疫政策後「What's next」。結果長時間「唔上唔落」，不單本港市民感到抗拒，連國際社會都開始對禁飛令和長時間隔離政策吃不消。

在這背景下，先不論林鄭月娥所指的「採取大膽一步」是指什麼具體措施，但此時此刻，防疫政策已經到了重要交叉點，不到政府不去思考下一步如何調節。

狄志遠：市民開始「抗疫反叛」

新思維主席、社福界立法會議員狄志遠同意，現時最大問題是市民不知政府整個部署，難以配合，結果「自己用自己方法處理」。他形容目前市民狀態不單「抗疫疲勞」，甚至是「抗疫反叛」，歸根究底都是他們掌握不到「到底政府想點」，長時間沒了社交生活亦面臨情緒和生活上的困擾，處於「乾等」狀態，這對香港絕非好事。

他期望，政府下周公布新防疫政策方向時，提供明確的規劃和目標，並且言出必行，展現政府的決心，「咁先會有號召力，否則咁樣甩甩漏漏，市民對政府冇信心，亦都唔會配合你。香港市民已經好聽話，問題係政府交唔到功課，市民唔知道遵守防疫政策之後有咩效果。」

湯家驊倡適度調節戶外活動規定

行政會議成員湯家驊指，個人認為現時防疫政策確有微調空間，其中金融行業受到影響最大，如果金融業人士入境要求作一定放寬，是可以考慮。他舉例指：「現時本港市民打夠兩針，家居隔離第6、7日起，連續兩日快測陰性就可以出街，那為何外國人又不行？出來後就算受感染都是在本地感染，已經和外來輸入無關了。」

本地社交距離方面，他認為「香港市民這4個月忍得太辛苦」，戶外活動如沙灘、體育運動等有若干程度的放寬空間，不要一刀切，否則只會令更多人走到商場，感染機會更高。他指，上述意見已私下向特首反映。

田北辰倡4月開始有序放寬 否則經濟萎靡、資金外流

實政圓桌田北辰表示，由於現實來說Omicron對年輕人及已打針長者的死亡率較低，有口服藥之下可望進一步防止死亡個案，因此確診數字未必再是「死人冧樓」的事情，而現時如此永世與外地隔絕、本地經濟萎靡、市民毫無生活質素可言，非但無路線圖，更可用「行屍走肉」形容，長此下去亦不是辦法，只會導致資金外流。他原則上認同袁國勇的說法，甚至認為應更早、4月做完全民檢測後，復常計劃就和第一期消費券一併推出，「（檢測過後）有染疫同無染疫分隔開，無事就繼續如常生活，有事就等好返再出嚟。」

田北辰強調，調節防疫政策不等同走「共存」路線，而是有序地重開機場、重開各類處所，只要確診數字繼續回落就可以繼續微調，不可能等到完全無本地個案才做，政策需要「摸著石頭過河」。此外，口罩令則應繼續嚴格執行，只要在公眾地方見到有人無戴口罩就嚴厲執法，防止病毒擴散。

葛珮帆有疑慮：或導致更多長者染疫

民建聯葛珮帆則指，現時疫情仍然嚴峻，每日新增個案仍然以萬計，看不到什麼放寬的空間，反而在思考還有什麼收緊、暫時不讓市民外出的可行方案。她特別擔心一旦開放導致更多長者染疫，醫療系統會不勝負荷，認為沒有任何事情比救治性命重要。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



+ 16

蔡子強：港府改動政策較以往難轉身

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，過往特區政府調節重要政策時，「民怨」是重要考慮之一，但在國安法和新選舉制度下，不用再顧慮市民上街及建制派選情受影響，環顧近月政界對防疫政策的論述，皆是一面倒從愛國主義出發，較少顧及本地民情反應。他指在這種政治局面下，要到北京意識到香港可能出現人才撤出、資金外流、在國家經濟大局的角色受到影響，再加上內地自身都開始「鬆口」醞釀調節政策時，香港才有空間改動大政策方向，所以「轉身」的難度會比以往更大。

有民主派人士私下指，新選舉制度和政治局面固然消除了以往的「建制vs泛民」兩極政治爭拗，民主派「制度性死亡」，但主體只是變成「政治正確」和「冇咁政治正確」之爭。在抗疫一事上，少了民主派的制衡，沒多少人提出與「主旋律」不同的意見，以致政策出現明顯問題都沒能及時糾正。