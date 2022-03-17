網傳3.26推行全民檢測　林鄭澄清：從無講過此日　預告下周初交代

政府於2月曾宣布，計劃於3月推行全民強制檢測，近日網上流傳計劃將於3月26日實行。特首林鄭月娥今日（17日）澄清網上流傳並非屬實，「並不是呢套計劃嘅具體細節，我哋從來都無講過3月26日」。不過她亦指，從2月起細化計劃，包括計算人手，以及視察合適強檢的地方。她預告，未來數天會公布包括全民檢測等一系列措施的變化。



林鄭月娥今日回應時表示，網上流傳並非屬實，「並不是呢套計劃嘅具體細節，我哋從來都無講過3月26日」。她稱，從2月起細化方案，包括計算人手，並視察適合做全民強檢的檢測中心，例如學校等。她續稱，計劃規模大，需時籌備，否則到需要實行時就無法起動。

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林鄭月娥又指，2月22日曾公布一系列措施，除了全民檢測，亦包括學校提早暑假、部份航班禁飛香港等，相關措施原本延至4月20日。她表示，當時指未來兩至三個月是關鍵，現時會根據最新數據及情況，預告將於3月20或21日，再全面交代包括全民檢測等措施，例如是否繼續執行，抑或需要調整，以達致最佳效果。