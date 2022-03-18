全民檢測｜民研：逾半受訪者買齊必要物資　46%反對必須入隔離營

全民檢測未有定案，市民早前恐慌性採購，一時間食物、藥品被掃清。香港民意研究所在3月11日至16日進行調查，有過半受訪者表示就算需要家居隔離，亦已有所需的重要物資。



調查指，有19%受訪者表示已經「買齊貨」，包括食物、藥物和檢測包，另有46%表示只欠缺不重要的物資。（資料圖片）

19%受訪者「買齊貨」 46%只欠不重要物資

香港民研取得6,324個樣本，有79%受訪者表示未曾確診新冠肺炎。早前傳出全民檢測可能實施部份禁足，市民搶購食物、日用品和藥物。萬一自己和家人需要家居檢疫，有19%受訪者表示已經有全部所需物資，包括食物、藥物和檢測包，46%表示有大部份物資，仍欠缺的物資不太重要。另有13%表示仍欠缺重要物資。

49%支持每日快速測試 51%支持限制非必要外出

政府計劃在可行情況下進行全民檢測，有49%受訪者支持每日進行快速測試，51%受訪者支持限制非必要外出，但有46%受訪者反對要求所有確診者入進隔離設施或醫院。

全民檢測限制外出，意味部份人士手停口停。有18%受訪者指對家庭收入有很大影響，有一定影響及有少許影響分別有23%，而33%表示沒有影響。

調查發現，如果全民檢測需要到檢測站採樣，有56%受訪者擔心可能導致感染新冠肺炎。