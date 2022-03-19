林鄭回覆外國商會信件曝光　堅持先控疫情拒立即對海外通關

第五波疫情持續，香港正實行疫情以來最嚴厲防疫措施，外國商會多次質疑隔離檢疫政策過嚴，影響營商，部分企業甚至遷離香港。特首林鄭月娥近日稱「感受到金融機構容忍度下降」，《香港01》獲得一封她昨日（18日）致函國際商務委員會（ International Business Committee，簡稱IBC）的信件，當中詳述本港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。



▼林鄭致函國際商務委員會，詳述香港防疫政策▼



林鄭月娥早前在記者會表示，強烈感覺到市民對防疫政策的容忍度正在減退，又提到有金融機構對香港的嚴厲防疫狀態失去耐性。她又透露會在本月20或21日全面交代一系列抗疫措施的方向，包括入境管制和檢疫措施，正考慮讓抵港人士的隔離期由14日減至7日，另會公佈全民檢測細節及社交距離措施等。

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《香港01》得到林鄭回覆國際商務委員會的信件，內容為回應委員對抗疫措施的關注。林鄭表示，不少委員關注無症狀患者可以居家隔離，認為在Omicron患者以輕症為主之下，該建議是合理，而政府已經在2月8日容許密切接觸者居家隔離，其後亦將已接種兩劑疫苗人士的隔離期，由14日縮減至7日。

外國商會關注全民檢測 林鄭強調將公佈更多資訊

對於部份委員關注全民檢測的細節，林鄭指政府要進行如此大型行動，需要十分小心及精心規劃，政府已經在3月1日的新聞稿講解，以緩和社會的不安和平息謠言。她說，政府知道需要對外提供足夠資訊及全民檢測的所有細節，令社會早有準備，自己已經在記者上表示，將會公佈更多資訊。

強調對外通關在抗疫路線圖中 需更長時間實現

商界一直關注香港與外地及內地通關，林鄭指了解他們的關注，但表示在走出第五波疫情路線圖之中，對外通關需要較後時間才能實現，意指控制疫情是優先工作。她補充，會審視現時的定點航班，以容許在外港人回港。

國際商務委員會在1989年成立，是政府與商界溝通的平台，成員包括在香港的外國商會和香港總商會。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

