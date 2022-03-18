記者問內地醫護監察惹抨擊　林鄭指不應扯上新聞自由：可多問貢獻

NOW新聞記者早前在疫情記者會，問及如果有病人投訴內地醫護、或不幸出現醫療事故，當局會如何處理。提問引來建制陣營批評，NOW新聞其後致歉，記協則指相關提問無犯錯，有助公眾了解政策，呼籲各界不應該以固有政治立場，戴有色眼鏡看待記者工作。



事件繼續發酵，特首林鄭月娥今早（18日）在疫情記招被多次問及相關議題，在首兩條提問後打斷問答流程，表示希望記者多就政府的就業支援措施發問，又指尊重記者的發問自由。其後林鄭再被兩度問及事件，她稱內地醫護援港「唔容易」，要向市民及傳媒發出強烈請求，又反問為何要提出分化內地與香港醫護的言論。



林鄭指記者可以提問，舉例可了解更多內地醫護的部署及貢獻、或者感受：「但不要令它成為另一個政治議題，或者扯上新聞自由」。



拜托，你（記者）可以提問，了解更多部署及貢獻、或者感受，但不要令它成為另一個政治議題，或者扯上諸如新聞自由。 林鄭月娥

要求記者多提問就業支援：僱主僱員好關心

因應本港失業率反升，林鄭月娥今早記招開場白聚焦就業支援措施，但第一條記者提問已轉到「內地醫護」，其後再有記者問到政府抗疫表現及全民檢測。兩條問題過後，林鄭開腔呼籲傳媒多聚焦就業支援措施。

我係非常之尊重記者發問嘅自由，不過我相信依家喺電視機前不少僱主同僱員，對於今日提出嘅兩大就業支援措施都好關心，所以如果有記者朋友都可以聚焦，問一問呢啲咁重要，令香港僱員稍為放心，可以令到香港僱主稍為有信心嘅問題。 林鄭月娥

內地醫護「唔容易」：為何要製造慌亂分化？

其後，有英文記者問了就業支援措施，主持人則再次提醒，中文傳媒也可就議題發問。不過，林鄭之後再兩度被問及NOW記者一事，有英文網媒問到，該記者就醫療責任的提問平常不過，但卻遭到建制媒體及前特首梁振英攻擊，林鄭可否確保可新聞及記者的提問自由。林鄭回應指，很難將此單一事件與新聞自由掛上關係，重申新聞自由受《基本法》保障，自己作為特首、與港府俱重視維護新聞自由，一如其他個人自由。

林鄭隨即表示內地醫護援港「唔容易」：「他們在廣東的醫療機構都有工作在身，他們全部都有家庭，都想每晚見到親人。」她說醫護為了援港挽救生命，拋下內地的一切，而且來港後工作環境不如人意，並非在正常醫院工作，期間封閉管理，只能來往酒店及隔離設施：「遵從內地極為嚴格的公共衞生及防感染標準，全副裝備不間斷工作四小時，連廁所都不能去。我被告之穿著全副備配，四小時是人類忍耐極限！」她反問為何要在這種情況下，製造慌亂及分化言論。

稱自己遭KOL、政客、前同事一再評論

她說香港是一個自由社會，所以有不少人作出很多評論，自己亦是眾多評論的目標，來自「意見領袖、政客、前同事，一次又一次。」不過，這是香港之美，每個人都有權表達他們的意見，但強調這些接收這些意見要結合背景（have to put all those views in context），政府有第一責任去解釋及指出事實、澄清謠言及指控。

記者會尾聲，再有記者問到，是否因為內地有恩於香港，所以「咩批評都唔講得」。林鄭未有正面回答，只表示中央為香港抗疫加力，供應物資、出手援建，包括內地醫護：「我對於佢哋嘅到來，表示非常非常之感激，亦深信絕大部分香港市民都是以這種態度，對內地醫護人員到來感到安心，因為依家設施有更多醫療人手，二來亦受到呢種血濃於水的同胞關係感動。」