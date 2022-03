記者問內地醫護監察惹抨擊　林鄭指不應扯上新聞自由：可多問貢獻

NOW新聞記者早前在疫情記者會,問及如果有病人投訴內地醫護、或不幸出現醫療事故,當局會如何處理。提問引來建制陣營批評,NOW新聞其後致歉,記協則指相關提問無犯錯,有助公眾了解政策,呼籲各界不應該以固有政治立場,戴有色眼鏡看待記者工作。



事件繼續發酵,特首林鄭月娥今早(18日)在疫情記招被多次問及相關議題,在首兩條提問後打斷問答流程,表示希望記者多就政府的就業支援措施發問,又指尊重記者的發問自由。其後林鄭再被兩度問及事件,她稱內地醫護援港「唔容易」,要向市民及傳媒發出強烈請求,又反問為何要提出分化內地與香港醫護的言論。



林鄭指記者可以提問,舉例可了解更多內地醫護的部署及貢獻、或者感受:「但不要令它成為另一個政治議題,或者扯上新聞自由」。



拜托,你(記者)可以提問,了解更多部署及貢獻、或者感受,但不要令它成為另一個政治議題,或者扯上諸如新聞自由。 林鄭月娥

要求記者多提問就業支援:僱主僱員好關心

因應本港失業率反升,林鄭月娥今早記招開場白聚焦就業支援措施,但第一條記者提問已轉到「內地醫護」,其後再有記者問到政府抗疫表現及全民檢測。兩條問題過後,林鄭開腔呼籲傳媒多聚焦就業支援措施。

我係非常之尊重記者發問嘅自由,不過我相信依家喺電視機前不少僱主同僱員,對於今日提出嘅兩大就業支援措施都好關心,所以如果有記者朋友都可以聚焦,問一問呢啲咁重要,令香港僱員稍為放心,可以令到香港僱主稍為有信心嘅問題。 林鄭月娥

內地醫護「唔容易」:為何要製造慌亂分化?

其後,有英文記者問了就業支援措施,主持人則再次提醒,中文傳媒也可就議題發問。不過,林鄭之後再兩度被問及NOW記者一事,有英文網媒問到,該記者就醫療責任的提問平常不過,但卻遭到建制媒體及前特首梁振英攻擊,林鄭可否確保可新聞及記者的提問自由。林鄭回應指,很難將此單一事件與新聞自由掛上關係,重申新聞自由受《基本法》保障,自己作為特首、與港府俱重視維護新聞自由,一如其他個人自由。

林鄭隨即表示內地醫護援港「唔容易」:「他們在廣東的醫療機構都有工作在身,他們全部都有家庭,都想每晚見到親人。」她說醫護為了援港挽救生命,拋下內地的一切,而且來港後工作環境不如人意,並非在正常醫院工作,期間封閉管理,只能來往酒店及隔離設施:「遵從內地極為嚴格的公共衞生及防感染標準,全副裝備不間斷工作四小時,連廁所都不能去。我被告之穿著全副備配,四小時是人類忍耐極限!」她反問為何要在這種情況下,製造慌亂及分化言論。

稱自己遭KOL、政客、前同事一再評論

她說香港是一個自由社會,所以有不少人作出很多評論,自己亦是眾多評論的目標,來自「意見領袖、政客、前同事,一次又一次。」不過,這是香港之美,每個人都有權表達他們的意見,但強調這些接收這些意見要結合背景(have to put all those views in context),政府有第一責任去解釋及指出事實、澄清謠言及指控。

記者會尾聲,再有記者問到,是否因為內地有恩於香港,所以「咩批評都唔講得」。林鄭未有正面回答,只表示中央為香港抗疫加力,供應物資、出手援建,包括內地醫護:「我對於佢哋嘅到來,表示非常非常之感激,亦深信絕大部分香港市民都是以這種態度,對內地醫護人員到來感到安心,因為依家設施有更多醫療人手,二來亦受到呢種血濃於水的同胞關係感動。」