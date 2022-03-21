保就業2022︱黃傑龍：正常營業更關鍵　否則個別行業受惠人數為零

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企，為期3個月。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍今日（21日）在港台節目上表示，這對企業固然有一些止血作用，但要企業願意繼續捱下去不結業，更加重要的在於讓他們得知往後可以正常營業，否則3個月的受惠人數都是「0、0、0」，談何保就業。



黃：如不能正常營業 受惠人數是「0、0、0」

黃傑龍指，保就業算是為一些受社交距離措施嚴重影響的企業提供一點曙光，不過認為要企業願意繼續捱下去，除了短期的保就業計劃外，另一個關鍵在於恢復正常營業，政府要有個很清晰的路線圖，5月後是否可以放寬營業限制。

他舉例指，一些酒吧、美容、健身中心完全被禁止營業，政府推保就業計劃，這些營業者都會問：「到底5、6、7月我可唔可以正常營業呢？如果唔得，呢3個月僱員人數，我只能夠填0、0、0三個字，何來保就業呢？」所以黃傑龍希望，特首林鄭月娥稍後要告訴社會，政府可以有條件逐步放寬營業限制，不然即使保就業亦作用不大，一些處所營業者照樣會倒閉。

此外，黃傑龍指政府初步計劃以2020年申請時的員工數目為上限很奇怪，因為兩年的商業環境已可以變化很大。而企業人數劃定上限，他也覺得有點問題，因為一間屋邨酒樓可以動輒過百名基層員工，但又受營業限制影響最深，「請得基層員工多，政府先係要多謝佢哋個喎，但咁樣就唔幫佢哋，我相信呢個唔係政府個原意。」

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史立德：時間可再提早一點

廠商會會長史立德認為，十分支持政府再推保就業，可有效遏止商戶倒閉潮，而新準則下不包括一些物管、超市等行業，也可確保公帑有效運用。不過他認為，4月開放申請、5至7月發放的時間，可以再快一點，「有部分行業已經頂唔住，限聚太長喇，新年前都已經開始，成個旺季都冇埋。」他要求政府提供路線圖，在什麼情況下可以解封，以免企業「雪崩式倒閉」，總不能永無止境等下去。