保就業2022｜目標助企業反彈　聘更多員工　羅致光：迅速減失業率

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企。勞工及福利局局長羅致光今日（20日）發表網誌解釋，「2020保就業」計劃設計時第三波疫情仍未出現，但今日設計「2022保就業」計劃時，第五波應已過高峰期，在策略上考量有所不同，當年是助企業保留實力，待日後反彈，今日考慮的是協助企業反彈，聘用更多員工，冀能迅速減低失業率。



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羅致光在網誌分析「2020保就業」計劃推出後數據，指當年11月中第四波疫情出現，到2021年2月失業率升至7.2%，到疫情稍為放緩的2021年3月，失業率4月開始提速下降，降至12月公布的3.9%，減少了3.3個百分點。

2021年就業反彈速度是沙士後3倍 保就業是重要因素

羅致光指，相對2003年沙士來襲，當年要到30個月後才減少失業率3.3個百分點，數據反映，2021年的反彈速度為2003年的3倍，即使當中原因很多，但「撐企業、保就業」的策略是重要因素。

羅致光稱考量與兩年前不同：2020年是給企業「水泡」

他表示，「2020保就業」計劃由構思至發放補貼用了兩個半月時間，可說是「超速」，因此在設計上必須「簡、快、省」，目的是希望給企業一個「水泡」過難關，在疫情減退時，可以迅速地恢復，令巿場反彈。

然而，設計「2022保就業」計劃時，第五波應該已過了高峰期，在策略上考量有所不同，他指今日考慮的是如何協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。他強調，行政長官日前宣布的是「2022保就業」計劃設計框架，政府樂意聽取各界意見。

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