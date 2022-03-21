保就業2022｜羅致光：冀計劃連同消費券　助市面盡快回復正常

【保就業計劃2022/臨時失業津貼申請】政府推出新一輪「保就業」計劃補貼僱主出糧，每名合資格僱員每月劃一補8,000元，主要針對受疫情影響行業及中小企，預計4月可開始申請，為期3個月。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）在港台節目上表示，希望保就業連同稍後發放的消費券，二者協同下幫助社會恢復正常。



羅：家屬反對院舍長者打針情況有改善

羅致光指，現時希望先聆聽社會意見，稍後會提交立法會財委會，一些設計工作已同步進行，希望4月可以接受申請，幫助企業5、6、7月的薪金開支，目前時間表已經很緊密，細節部分仍未敲定，政府之所以預先公布，是因想企業「心中有數」，知道政府稍後會有援助，希望他們可以迅速重新聘請員工，重新發展業務。

至於具體有多少企業受惠，羅致光指當局構思好細節便會公布，又表示檢視第三及第四波疫情經驗，相信第五波疫情不會去到7至8月，重申現時最重要的是有效控制疫情，期望政府在4月發放的電子消費券，5至7月期間有「保就業」計劃，有助市面回復正常。不過他指，不排除會出現第6波疫情或其他變種病毒， 最近的病毒指標及污水陽性樣本都有輕微反彈，政府要審慎處理。

特首林鄭月娥昨日表示，仍有一成院舍長者家屬書面反對長者接種新冠疫苗，對情況感到傷感。羅致光表示，近日的情況有一點改善，目前有55%院舍長者已經打針，有40%因曾染疫未能立即接種，估計現時有約5%院舍長者仍然未能安排接種疫苗，但相信並非全部長者都抗拒打針，部分可能因為身體狀況未穩定而不能即時接種，政府會再仔細分析，繼續為長者接種疫苗。

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