疫情．3.21｜林鄭暫緩全民檢測　張竹君憂放寬社交距離後疫情反彈

第五波疫情似見曙光，本港今日（21日）新增14068確診，連續兩日確診數字低於1.5萬宗，而單日呈報223人離世，令本港疫下累計死亡人數達6,119人。

行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及財政司司長陳茂波今日一同出席每日抗疫記者會，宣布暫緩政府早前提出的全民檢測計劃，林鄭月娥指，暫緩決定參考了中港兩地專家意見，兩者有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，現時不適宜將有限資源投放在核酸檢測上。

林鄭月娥同時宣布，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食，重開健身中心等。



昨日疫情報道總覽：

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



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【21:17】《香港01》發現近日「鄰舍輔導會」及自閉症家庭支援及訓練中心「LEX Centre」都先後於網頁發出澄清，指被一個名為DonateHub的網站假借名義，募捐最多85萬元購買快速檢測劑。鄰舍輔導會已報警，LEX亦稱從未與DonateHub接觸。

DonateHub負責人回應稱是「溝通誤會」，不過該網站仍有多個籌款購買檢測劑的項目，最多涉款51萬元，但全部項目均無發起人及受益機構詳情。

【20:50】政府今日（21日）宣布4月1日起取消禁飛令，包括菲律賓地區。有外傭代理協會表示擔心隔離酒店房間難預訂，現時約共有5,000多名外傭滯留於菲律賓和印尼，所有價格較低的酒店都已爆滿，未來正值暑假，擔心會有更多外地港人返港，更加一房難求。有僱傭公會主席提出，未有取消熔斷機制，對僱傭雙方仍不公平、難安排工作及酒店預算。

【19:51】第五波疫情持續，警務處處長蕭澤頤提到，警隊會致力打擊與疫情有關罪案，線上線下監控假消息及謠言，目標能於兩小時內作出澄清，強調「如有人專登故意發放假新聞及假消息，或煽動他人作出非法行為，會果斷執法」。蕭澤頤又指，疫情影情警隊人手，未來可能會派出學警幫手管理隔離設施，甚至改為「兩更制」，以擴大人手，維持治安及協助抗疫。

【19:35】醫院管理局更新了處方兩款新冠口服藥的建議，60歲或以上的新冠病人，不論是否已接種疫苗均可處方藥物。至於60歲以下的患者，要有長期病患、肥胖等高危因素，兼未完成疫苗接種，則同樣可獲處方口服藥。12歲或以上加上體重達標的兒童及青少年病人，亦可按相關用藥指引，服用輝瑞藥廠的口服藥Paxlovid。

12歲或以上加上體重達標的青少年病人，亦可按相關用藥指引，服用輝瑞藥廠的口服藥Paxlovid。（政府新聞處圖片）

【19:26】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（20日）確診大廈名單，過去14日共有4,939幢大廈出現確診者，比前一日淨增加554幢。當中以中西區疫情最嚴峻，共有414幢大廈出現確診者，其次為觀塘及沙田區，分別各有378幢及362幢。

另外，昨日亦新增634幢大廈上榜，當中同樣以中西區位列榜首，其中薄扶林豪宅寶翠園增至5座；中半山豪宅地利根德閣則增至合共3座，即屋苑內全部座數均有染疫者；其次為同屬港島的灣仔及東區，各新增97幢及78幢。

【18:35】香港中醫中藥界聯合總會公布「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」，旨在為居家隔離的輕症患者提供中醫藥遙距診症服務。首階段共設2萬名額，每日有1000個診症名額，明早（22日）8時開始接受登記。市民只需透過網上或電話應用程式登記，就能獲安排中醫師透過視像診症處方，每名求診者可獲四天劑量的藥劑，費用全免。

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【18:15】政府公布，在全港6區近40個屋苑驗出污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，明天（22日）起會向約14.5萬名居民，及在該些屋苑工作的清潔員工和物業管理員工等，派發快速抗原測試包。涉及的地區包括元朗區、北區、葵青區、東區、南區及觀塘區。其中元朗區包括天祐苑、嘉湖山莊的景湖居、麗湖居、美湖居及翠湖居。

【18:11】立法會秘書處表示，議員劉智鵬今早快速抗原檢測結果呈陽性，已完成接種3劑疫苗的他正在家隔離，而他最近返回立法會綜合大樓及中信大廈15樓日期為2月10日。

【18:10】內地援港醫療團隊日前到港，支援亞博館社區治療設施，醫院管理局今日（21日）表示，約400名內地醫護熟習環境後，今日正式全面工作。醫管局總行政經理李立業說，本地與內地醫護無分彼此，亦無分正副工作，亞博會由原本可處理約250名年長病人，目標在一、兩周內增加至可照顧約450名病人。他表示，兩地醫護未有矛盾，對接良好，而且「佢哋（內地醫護）好心急想幫手。」對此感到「好感動」。

醫管局指，現時內地醫護24小時輪班工作，每更4小時穿着保護衣在「紅區」工作，如臨床工作、巡房等，完成工作後便直接回酒店休息，實施閉環模式。至於本地醫護，每更工作約8至9小時，每次在「紅區」工作2至3小時後，便會脫下保護衣到「綠區」做文書工作，然後又回到「紅區」。問到為何工時及工作上有不同安排，李立業指「分別唔係好大」，並稱在目前的協同模式下，「大家都覺得比較舒服嘅情形係個大前題嚟，當然唔排除之後會繼續商討。」

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【17:36】警方上周五（18日）搗破一個跨境賣淫集團，竟揭發其中一名被捕29歲內地女子，懷疑在確診期間繼續在尖沙咀一間五星級酒店接客，每日平均接待5至6名客人，極有可能已感染多名光顧的男子，形成嫖妓傳播鏈。警方警告巿民如光顧性服務對健康會帶來極高風險。警方瓦解該個跨境賣淫集團行動中共拘捕17人。

【17:15】醫管局前行政總裁梁栢賢質疑做法是浪費資源及擾民，促當局檢視。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會中反駁，第五波疫情下，曾因污水檢測陽性進行183次圍封大廈強制檢測行動，一共找出23,993宗陽性個案，認為圍封強檢是一個較快及有效的方式找出陽性個案，因社區很多人或無病徵。

【16:59】對於有指當局考慮擴大疫苗通行證計劃，到公院求醫市民需已打針，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業未有正面回應是否推出，稱有任何決定及方向會公布，他強調，醫管局好鼓勵市民打針， 但一定會以病人為先：「救人一定係第一。」

【16:49】張竹君指，社交距離措施不是立即放寬，但放鬆後可能會有疫情反彈也不出奇，要視乎當時疫情情況。她強調，放寬措施後都要戴口罩，係謹慎地逐步放寬。

【16:40】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代數宗年齡較輕死亡個案，包括一名44歲男沒打針的院舍病人，他因血糖低入院，之後發現快測及檢測陽性，在第12日快測陰性後去了慈善護老院，療養至昨日下午發覺不醒，急救後離世

【16:34】張竹君指，昨日沒有收到報告指有院舍職員及院友確診。

【16:33】張竹君指，再多223宗死亡個案，179人昨日離世、其他44宗為滯後呈報個案。衞生防護中心分析累計5906宗死亡個案，染疫後死亡率為0.56%；已打針的死亡率是0.1%，已打1針是0.62%，未打針是2.75%。另281宗死亡個案中，24宗疑染Delta，佔8.5%。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增核酸陽性個案4523宗，新增快測個案9545宗，合共確診14,068宗。

【16:30】政府今日（21日）宣布，最快4月21日起逐步放寬晚市堂食及四人一枱。有在灣仔開餐廳的老闆娘表示，開業三年經歷兩年疫情，在政府禁晚市堂食下，生意大跌五成，自己要再「扲荷包」維持經營，感恩有熟客及業主支持，期望下個月「坐多兩個人，就可恢復多三成生意。」

老闆娘同時經營美容院，慨嘆停業零收入，但不希望解僱任何一名員工，「每個人都要生活，我做得幾多得幾多，錢係可以搵得返」。她指現階段會籌備重新開業，希望大家能保持樂觀，「唔好再諗以前，一開返就去做。」

▼2021年2月19日，迪士尼樂園重新開放情況▼



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【16:05】疫情持續重挫旅遊業，香港迪士尼樂園今日公布最新年度業績，顯示比去年有改善，入場人次增長 117%，淨虧損亦收窄12%至24億元，但仍為歷年第二高。

【15:25】第五波疫情逐步放緩，旅發局今日（21日）公布新一年工作計劃，並於第五波疫情緩和後，推出公海遊版的「賞你遊」，預計提供約4萬名本地公海遊乘客名額，同時會重新推廣受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」活動，支援旅遊及酒店業界，惠及零售和飲食業界，刺激本地經濟。

基於最新疫情發展，旅發局預計下半年旅客數字會有較顯著增長，預計今年全年訪港旅客約 960 萬人次，約為 2019 年訪港旅客數字的 20%，但強調數字於目前存有極不確定性，難以準確估算。

▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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【15:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），下午3時起限制在葵涌葵盛東邨盛逸樓人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（22日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼



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【14:45】林鄭月娥今宣布大部份社交距離措施將不會提早放寬，但預告三個時間表，包括解除對九個國家「禁飛令」、學校恢復面授課堂，以及計劃首階段恢復晚市堂食至夜晚10時、重開健身中心、美容院及按摩院等表列場所日期，相關方向，一文看清。

【13:50】上水彩園邨彩玉樓解封， 圍封其間1,177人接受檢測，發現122宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；觀塘和樂邨恒安樓亦解封，其間約391人接受檢測，當中發現25宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。

▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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【12:50】消息傳出，政府正研究擴大疫苗通行證適用範圍，所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客，須已接種疫苗，但不包括使用醫院緊急服務市民。

【12:05】林鄭月娥披露全民檢測計劃評估，指總受檢人數若為720萬，檢測站就需要500個，每天運作14小時，需要人手每天多達8萬人，包括每日內地抵港支援人士要9000人：「錢我都唔計，有議員話有心做就做到，但一啲都唔簡單，香港同內地唔同，更加有內地專家講，香港社區組織動員能力比較弱，佢都好客氣，其實係好弱，香港無辦法做到“不落一戶”。」

【11:56】財政司司長陳茂波指疫情嚴峻，要不計較代價盡快遏止疫情，至於香港競爭力，陳茂波指要有信心，當疫情遏止，保持高警剔，會與內地爭取通關，只要疫情受控，恢復通行，經濟前景仍好，他強調即使短暫有困難，要有信心克服，大家齊心打贏抗疫戰，令經濟復蘇。

▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



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【11:50】林鄭月娥強調，由現在至4月20日，沒有空間提早放寬社交距離措施，並指目前每日仍有萬多宗個案，有大風險及大壓力，因此呼籲大家耐心，只要疫情呈下降趨勢，可逐步復正常生活。

【11:45】林鄭月娥解釋，全民檢測要掌握時機，規模大，會對市民不便，因此在評估和聽取專家意見後，稍停下來，長遠會唔會做要看疫情發展：「想像有專家話幾百萬人感染，如果依家做好混亂。」

【11:37】林鄭月娥宣布暫緩全民檢測計劃，稱已考慮中港專家意見，包括內地專家指香港組織能力較弱。

【11:35】林鄭月娥公布，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復堂食，重開健身中心等。

▼3月20日 深水埗檢測包及連花清瘟膠囊售價破底▼



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【11:32】林鄭月娥稱，計劃於4月19日、即復活節假後恢復面授課，當中，小學、幼稚園及國際學校率先復課，中學則待DSE核心科目考試結束後復課，而DSE仍按4月22日開考為目標。

【11:25】4月1日起取消對9個國家禁飛令，所有海外抵港人士不再分ABC區，香港居民完成打針先可上機，登機時起飛前48小時核酸陰性，來港後要接受14日檢疫，政府會在機場派抗疫包，他們若第6及第7日快測陰性可提早離開酒店，再接受7天自我監測。

【11:19】林鄭指，疫情仍嚴峻，抗疫要堅持不懈，社交距離措施需按原定延至4.20，大部份不會提早放寬，冀4月底前將3歲以上人士第二針接種率至9成、院舍首針接種率亦升至9成。

【11:17】林鄭月娥指，第五波開始之初，禁止9個國家航班飛港已不合時宜，因它們疫情不比香港差。

▼3月16日 內地援港醫療團隊抵港▼



【11:09】林鄭月娥指，香港過去四周抗疫能力提升明顯，當中全賴中央援手，從各範疇都見到，包括核酸檢測量穩定提升，快測包充足，價格降，自我申報系統運作順暢，供港物資得中央全面保障，稍後會向全港派抗疫物資包。

【11:03】林鄭月娥形容2月22日至3月20日的過去四周是驚濤駭浪日子，2月22日當日53943個案，當時是剛開始勢頭，至昨天累計確診逾100萬，而唯一可以稍安心少少疫情急升明顯遏制得到，專家亦指高峰過去，但過去2天污水檢陽性有反彈，希望不是新趨勢 但波動。

【09:52】政府在第五波疫情透過污水監測追蹤隱性患者，但被醫管局前行政總裁梁栢賢批評在疫情高爆發期，繼續做污水檢測的圍封強檢是浪費資源，屬低效擾民措施。環境局局長黃錦星今日（21日）在港台《千禧年代》回應指，圍封找出的隱形患者不包括已知陽性患者及新冠康復者，過去一個月平均命中率超過10%，直言「數字說道理」。

▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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黃錦星解釋，過去數波疫情已積累經驗，不只是看污水有否病毒，還有濃度高低，找出非重覆感染患者，即使新冠康復者回家，其排出的病毒濃度相對較低。對於居家隔離患者，他指圍封好高風險的樓宇時，也會留意居民有否已因快速檢測呈陽性，從中仍找出不少隱形患者，「近一個月平均命中率超過百分之十，睇到好明顯數字說道理。」

【08:00】第五波疫情一發不可收拾，各行各業在極嚴厲的社交距離措施之下，陷入「冰封」。不過，在賤物鬥窮人的情況下，「兩餸飯」在過去一年應勢而起，相關食店遍佈各區，形容為「成行成市」絕不為過，成為疫市「奇葩」。



記者抽查多區約20間「兩餸飯」飯店，發現除了旺角或油麻地一帶有2間舖的最新應課差餉租值錄得跌幅外，來自深水埗、銅鑼灣的5家店均有增幅，其中更有店舖的租值更增加約一成，跑贏全港舖位及商業單位的平均增幅。



兩餸飯生意大受歡迎，但有店主卻訴苦，業主曾提出要求「疫市」之下加租四成，盡顯「賺到盡」本色。

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼



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【07:02】本港新冠病毒第五波疫情持續，中央援建多間社區隔離設施（方艙醫院），近期陸續交付啟用後，曾傳出喉管滲漏、下雨積水致小型水浸等問題。



方艙醫院維保指揮中心負責人接受訪問指，現時方艙醫院逾六成需維修事項，皆為人為造成，又指早前下雨後積水，是因隔離人士將大量濕紙巾棄於馬桶沖走，令污水渠淤塞所致，更指有人連膠樽亦丢入廁所沖走。

▼方艙醫院工人前往維修流程▼



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有些是你想像不到的，連膠樽也丢進廁所沖走。 香港社區隔離設施維保指揮中心副總指揮陳樹偉

【07:00】中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續交付及啟用，中建國際於青衣方艙醫院設24小時維修指揮中心，統籌多個隔離設施的維修工作及物資分配，指「收call」後半小時內會有工人到場處理個案。



指揮中心亦與保安局、天文台等部門，組成「壞天氣應急小組」，改善方艙醫院的去水位及商討對策，為未來的雨天及風季作出準備。

▼青衣方艙醫院社區隔離設施維保指揮中心▼



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▼3月20日 觀塘安達邨愛達樓圍封檢測▼



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▼3月20日 觀塘和樂邨恒安樓圍封檢測▼



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▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼



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▼3月20日 深水埗富昌邨富誠樓圍封檢測▼

