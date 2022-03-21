全民檢測｜田北辰稱是為通關舖路　指內地必不接受自願檢測

全民檢測安排至今未公布細節，立法會議員田北辰今（21日）在港台《千禧年代》表示，全民檢測是為了與內地通關鋪路，直言對方一定不會接受有「自願成份」的檢測安排，又指並非人人懂得自行快速檢測、對檢測結果開誠布公。



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把陰性及陽性市民分開可減確診個案

對於早前港大微生物學系講座教授袁國勇指，如本港新冠疫苗接種率超過95%，可逐步解除防疫措施。田北辰認為「脫離現實」，解釋指至今仍有一成院舍長者的家人不同意打針，質問該建議何時才能落實？他認為，政府推行配合禁足令的全民檢測，強制確診者在隔離中心或家中隔離，而陰性市民已可如常生活，「無事點解要付出代價？」他相信，把檢測陰性及陽性市民分開，有信心確診個案可跌至低位，屆時可放寬社交距離措施，總好過目前無了期等待。

田北辰認為，政府推行配合禁足令的全民檢測，強制確診者在隔離中心或家中隔離。（資料圖片）

全民檢測是為通關鋪路

袁國勇昨指全民檢測不一定要做，需視乎有沒有足夠的配套設施等。田北辰則認為，全民檢測是為了日後與內地通關「鋪路」，倘改為推行全民自願檢測，「內地一定不接受」，令通關無望；又指並非人人懂得自行快速檢測、對檢測結果開誠布公。

本地已失守仍不修改政策感不解

有報道引述消息指，當局擬放寬入境限制，包括修改熔斷機制，取消英美等九個國家的禁飛令，亦有機會將抵港人士的14日隔離期減至7日。田北辰指，「全球指住香港笑」，當本地患者留家7日、檢測陰性已可外出，但外地回港隔離期卻長過7日，對於本地已失守仍不修改政策感不解。

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