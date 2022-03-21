全民檢測｜林鄭宣布暫緩　社區動員「好弱」　現不宜大量投放資源

全民檢測安排只聞樓梯響多時，特首林鄭月娥今日（21日）公布暫緩計劃，引述專家意見指現階段不適宜將有限資源大量投放在全民核酸檢測，內地專家亦指香港社區組織能力較弱，難達至全民篩查，但指倘時機合適、具備條件會再考慮需否重啟計劃。



▼第五波疫情下市民生活日常▼



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林鄭月娥表示，督導委員會及指揮中心經評估後，決定暫緩全民檢測。她解釋，全民檢測已做了大量工作，過去一個月已細化方案、評估所需的人力物力及場地，一旦推行將為前所未有般大規模，亦要有一定限制人員流動配套，但考慮兩地專家意見，均認為應在疫情爆發初期或尾段推行，故掌握時間是關鍵。

她指出，在初期推行有助盡早遏止疫情擴散蔓延，在後期推行有助達致清零，識別剩餘確診患者，有見及本港疫情雖有緩和，但個案數字仍處高位，專家指現階段不適宜將有限資源大量投放在全民核酸檢測，內地專家經考察後亦指香港社區組織能力較弱，未如內地般有小區、街道管理，做到不漏一戶，即使推行有法律基礎，難達至全民篩查的根本目標。她重申，港府會繼續分析研判疫情，倘時機合適、具備條件會再考慮需否重啟。

特首林鄭月娥今日（21日）公布暫緩全民檢測。

倘推行每日涉240萬市民、8萬工作人員

一旦推行全民檢測，林鄭表示總受檢人數達720萬，涉及500個檢測站、每日運作14小時，以3天為一周期，即每日涉及240萬名市民、約8萬名工作人員，包括1,200人處理網上預約資訊系統、4.5萬名檢測人員、9,000名內地採樣員、2,500名接載跨境採樣員、運送樣本到口岸的司機、1,800名運送染疫市民的司機、3,000名處理市民查詢熱線員工、2.1萬名維持秩序的紀律部隊人員。

重申效益遠高於代價才推行

她又指，「錢都唔計，因抗疫唔係計錢先，睇有冇能力去做，再計錢」，稱有議員指「有心做就做到」，但坦言經評估發現「一啲都唔簡單」。她指，內地有良好社區組織動員能力，做到不落一戶一人，才滿足到全民強檢目標，質疑即使本港強制推行及有罰則，能否確保百分百達到目標，以昨日圍封強檢行動為例，發現有大廈無檢測居民達16%，不應門比例達29%，直言「在香港好崇尚自由、自我為中心的社會，恐怕要做到全民覆蓋係好大挑戰」。她重申要效益遠高於代價才推行，「用最小代價實現最大的防控效果、最大限度減少疫情對經濟社會影響」，呼籲今早仍給壓力政府推行全民強檢的人士反思。

林鄭重申，要效益遠高於代價才推行，「用最小代價實現最大的防控效果、最大限度減少疫情對經濟社會影響」，呼籲今早仍給壓力政府推行全民強檢的人士反思。(資料圖片 / 廖雁雄攝)

被問及有否暫緩計劃時限、會否採取與病毒共存時，林鄭表示全民檢測規模大，過程中對市民或構成不便，會否重啟仍視乎疫情發展，坦言「有專家認為香港已經有幾百萬人感染，今日做全民檢測好麻煩、亦好亂，從公共衛生角度不用再接受強制檢測，亦未必在我們的資料庫，因為有些人沒有申報，難以在今日環境進行」。她又指，社會不斷爭論香港採取哪種抗疫模式，重申今日未能完全釐清，只作階段性的評估及總結。

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