田北辰：不實行全民檢測永不能與內地通關　李梓敬斥浪費中央心意

特首林鄭月娥今日（21日）宣布暫緩全民檢測計劃，指政府經過緊密評估，發現有關工作並不簡單，包括香港組織社區動員能力較弱，要做到全民覆蓋是很大挑戰，但日後若時機或條件適合，會再考慮是否進行。

一直主張全民檢測的實政圓桌立法會議員田北辰表示，全民檢測有助政府控制復常的時間表，若政府最終放棄，將難以掌握疫情發展，情況如「祈禱」，祈求疫情回落。



民建聯支持暫緩 新民黨：特區政府似乎陽奉陰違

田北辰認為，現時應盡快進行全民檢測，將確診患者分隔開後，便放寬社交距離措施、恢復經濟活動。他形容全民檢測是「國策」，亦是為與內地通關「鋪路」，內地不會接受香港「聽天由命」的抗疫政策或有「自願成分」的檢測安排，若香港不實施全民檢測，將確診數字大幅減低，則永遠不能與內地通關。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，尊重特區政府暫緩執行全民檢測的決定，認為不同疫情階段要用不同手法應對，一切以科學為依歸。他提到，早前有內地專家來港時，也特別指出香港目前最重要是減重症、減死亡，因此尊重當局以不同手段解決最新疫情狀況。

新民黨立法會議員李梓敬表示失望，質疑如果香港無能力推行全民檢測，何以當初政府表示計劃推行，而中央又派出大量人員支援香港，批評特區政府浪費中央的心意。李梓敬說，中央的政策是動態清零，但特區政府似乎陽奉陰違，現時做法是想「與病毒共存」，質疑由始至終根本無打算做全民檢測。

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林健鋒歡迎撤禁飛令 料激活對外經貿、人才回流

對於政府取消現時歐美等9個國家的禁飛令，行政會議成員、經民聯林健鋒表示歡迎，當局因應疫情發展調整抗疫措施，逐步恢復正常跨境往來，形容對商界而言是「遲來的春天」。

林健鋒指，政府宣布取消禁飛令後，海外人士普遍反應正面，不少人表明想盡快返港，因此預料未來一段時間會出現機位緊張、酒店爆滿的情況。他促當局及早與航運及酒店業界商討，確保檢疫房間供應等安排。



他又指，過去數月香港面臨人才流失，數以萬計的高管、教師和專業人士在聖誕和新春期間因探親和渡期等理由離港，結果因近期本港防疫限制一直滯留外地。他有信心取消禁飛後，人才會重新選擇回流香港，相信今次放寬對9個國家的入境限制，足以令大部分對外經貿活動回復正常。