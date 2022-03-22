立法會臨時加會質詢特首　林鄭「反思論」引怒火　勢被建制追問

特首林鄭月娥明日（23日）下午出席立法會答問會，接受議員質詢。是次答問會是臨時加插的會議，不影響上午會議的進行，林鄭須「走兩場」，於上午出席抗疫記者會後，下午再面對議員。林鄭昨公布防疫政策中期檢討，包括暫緩全民檢測計劃，料將成為焦點。

據悉，是次答問會並非刻意為叫停全民檢測解畫而安排，而觀乎建制各大黨派，當中為數不少意見都是傾向理解政府決定，預料會就全民檢測提出強烈意見的，都是以「深藍」為主，本身爭議未至太大。不過有建制派反映，林鄭在記者會上不點名批評一些有份「施壓」做全民檢測的議員應「反思」，平白挑起火頭，預料答問仍會出現不少火花。



林鄭兩個半月未出席立法會會議

按慣例，在每個立法會會期，行政長官會出席4次立法會會議，至少包括一次施政報告宣讀及三次答問會。林鄭月娥上任之初，曾每月出席一次半小時的「短問短答」，其後爆發修例風波而叫停，直至民主派前年總辭後才恢復。

今年1月新立法會上任，林鄭親赴首次大會，強調會配合立法會工作，定期出席時間長短不一的答問會，直接回應議員質詢。不過，林鄭自此未出席立法會會議，因第五波疫情爆發以來，整個特區政府都忙於抗疫，而傳統上2、3月正式會議亦較少（因有農曆新年、財政預算案、兩會期間休會等因素）。

事實上，自上周四林鄭於記者會預告抗疫政策會有「大膽」的調節後，已有不少議員反映，林鄭是抗疫總指揮，已很久沒有出席立法會會議，應接受立法會的監督。在上周五內務委員會會議中，新思維狄志遠發言時建議政務司司長前來立法會會議就防疫政策解畫。

當時內會主席李慧琼回應指，同日早上與立法會主席梁君彥會面時，對方亦表示希望邀請行政長官或其他官員前來立法會，與議員溝通及對話。據了解，內會其後透過政務司司長李家超正式邀請林鄭月娥到立法會出席答問會，周一（21日）正式獲得應允。

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李梓敬：支持者「鬧到爆晒」 將追擊兩防疫議題

根據規定，立法會主席在決定在特首答問會及質詢時間的議員提問次序時，會按照當屆任期內過往各次答問會上發問次數而定，發問得最少的議員有優先權。過往對防疫政策意見最多的兩名議員，即實政圓桌田北辰、選委界陳凱欣，於上次答問大會已經發問。換言之，兩人今次獲安排提問的機會很低。

但這預計無損明日答問會的「火藥味」，新民黨立法會議員李梓敬向筆者預告，明日如獲安排發問將會狙擊兩個問題：為何這麼快認定全民強檢做不到；疫情未明顯紓緩之下預告放寬多項措施，是否與國家脫軌，走西方「躺平共存」方向。他明言，昨日特首宣布新安排後，支持者在線上線下都「鬧到爆晒」。

工聯會立法會議員陳穎欣表示，政府稱全民檢測最好時機已過，那如果要「向前看」，市民都會關注到政府在放寬措施之餘，有什麼方法防止反彈引發第六波疫情，例如能否實行「安心出行」實名制、三色健康碼等。她認為，特首昨日解釋暫緩全民檢測的說法並不足以令人信服，也沒有說明在什麼具體條件下有機會重啟，會代市民問清楚。

全民檢測暫緩，引起部分建制派反響。（資料圖片）

民記、工聯關注未來控疫方法

不過身兼行政會議成員的民建聯立法會議員張國鈞回覆查詢指，如獲安排發問，會關注在抗疫政策期中檢視後，如何做好老幼保護，例如更好推展長香疫苗接種和復課後校園防疫安排等，暫無計劃問及全民檢測。

工聯會會長、立法會議員吳秋北亦指，現時市民關注到疫情仍然嚴峻，在此時公布下月放寬社交距離措施、解除「禁飛」，如何防止疫情防控因此出現漏洞；既已錯過全民強檢時機，日後政府又可以用什麼手法達到「動態清零」目標。他指，兩地專家都表示全民強檢的最佳時機已錯過，如果在不對的時間做，達不到原先的目標，這一點當然理解，但工聯會更加關注到政府可拿出什麼具體方法遏止疫情蔓延。

資深建制：理解政府決定 惟林鄭言論令人「條氣唔順」

有資深建制派私下表示，其實全民檢測非當下最優先任務、現時做未必適合，是國內專家與本地專家的共識，並非特區政府獨斷獨行的決定，原則上都會理解，預料對叫停全民檢測有強烈反應的，主要集中在立場較「深藍」的議員上。

另一資深建制派表示，既然政府叫停全民檢測，議員想多了解一下背後邏輯是必然的事，尤其許多建制派支持者「一定好唔開心」，也要照顧一下他們的情緒。不過該人補充，林鄭叫停歸叫停，但又要同時間批評議員，已把話說到這個份上，作為議員一定「條氣唔順」要有所回應。他指，個人不會對號入座，但亦不認為向政府提出強烈的意見就是「施壓」。

有議員私下慨嘆，林鄭口講叫人「反思」，但有沒有撫心自問過近幾個月，政府對全民檢測的態度改變過多少次，「到中央派了援軍來港，突然又說做不來。玩死中央，玩死議員，又玩死市民。相信不同政見的人都認同，最應該反思的其實是林鄭自己。」