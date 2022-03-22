全民檢測｜梁萬年：港府暫緩全民檢測不意味躺平　優先重點是三減

特區政府宣布暫緩全民強制檢測，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日（22日）在表示，香港疫情正在高位運行，從確定優先和重點的任務來看，仍然是「三減」，即減少死亡、重症及感染，特別是優先保護老年人。

他表示，香港是否開展全民核酸檢測，要視乎應條件是否足夠具備，例如對感染者和密切接觸者的追蹤體系、隔離空間和人力資源等，相信特區政府暫不進行全民檢測，是基於疫情防控優先要求而作出決定，認為不做全民檢測並不意味香港現時疫情防控「躺平」。



指香港最優先工作是保護生命

梁萬年在國務院聯防聯控機制記者會表示，根據內地兩年多經驗及國際情況，實行全民檢測最有效時間是最早越好。在疫情早期，利用核酸技術進行大面積檢測，把所有傳染源都識別並控制住，疫情就能很快阻斷；另一種情況是疫情後期，開展檢測達到社會面上「動態清零」的目標。

他指出，香港疫情正在高位運行，出現下降趨勢，從確定優先和重點任務來看，仍然是減少死亡、重症及感染，老年人優先保護是當前重中之重，如何在這個時期集中資源、集中專家、集中力量來降低死亡，最大限度保護生命，是香港最優先的工作。

梁萬年強調，香港暫不進行全民核酸檢測，並不意味香港疫情防控是「躺平」，香港實際上一直在圍繞「三減、三重、一優先、四集中」的戰略部署和疫情在做鬥爭，並且取得積極成效，不能認為不做全民檢測，就放鬆了疫情的防控。