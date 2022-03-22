陳智思否認行會逼宮：大爆疫催化防疫鬆綁　全民檢測受制政治壓力

特首林鄭月娥昨日（21日）公布放寬防疫措施的路線圖，並宣布暫緩全民檢測。行政會議召集人陳智思今早（22日）於商台節目上表示，本地及海外商界對香港防疫措施有意見是「一早的事」，自己曾多次向特首反映，但否認如個別報道形容，行會向特首「逼宮」的說法。

他提到全民檢測在短期內一定做不到，又揚言政府當初將之納入計劃，其中一部分原因是有「政治壓力」。



有向特首表達意見 否認行會「逼宮」

陳智思指，外國商會對香港防疫限制有所關注不是近期的事，尤其第五波疫情後，政府醞釀全民檢測，很多外國人反映怕的不是染疫，而是萬一被驗出陽性隨時被隔離、與家中小朋友分開，這他們不能接受，所以這陣子有一些人已離開香港；本地商人也有一些經常出行的人覺得，這些外防輸入限制「咁樣搞落去無了期」，向政府表達了意見。

最終，特首同意雖然未必可大幅降低門檻，但至少都要和本地染疫人士的隔離期看齊，因為本地人染疫只隔離7天，外來人未染疫都要隔離14天，邏輯上無法自圓其說。

特首林鄭月娥3月21日公布一系列防疫政策的更新。

港嚴防輸入仍大爆疫：對內地不失為借鏡

被問到有報道指逾半行會非官守成員向特首「施壓」，才促使特首回心轉意同意放寬，陳智思表示「肯定係好多人都向特首表達咗意見」，不知道個別人士怎麼看，自己一向都有和特首談防疫政策問題。主持人再問是否真的「行會逼宮」，他回應指「唔係報章咁嘅講法」，間接否認。

陳坦言現時本地新增案例仍然高企，「都唔使旨意同內地傾通關」；在與國際通關方面，現時只是走出第一步，要再觀察一段時間才知下一步如何走，但承認第五波疫情對於香港放寬限制是「推快咗」，因為感染的人太多，都要接受現實，整個防控要求都有所轉變。

他指沒聽聞過「不搞全民檢測就（與內地）通關無望」的說法，但認為內地始終有一日要開放，不可能永遠封閉，又認為香港的經驗不失為一個借鏡，外防輸入本身已很嚴格「（疫情）都可以變成咁」。他相信對內地而言，由於人口太多，所以即使開放都只能慢慢來，先行先試、檢視風險。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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林鄭老早認為全民強檢「好難做到」

有關全民檢測「反轉再反轉」之下終歸暫緩，陳智思表示，特首老早已表示「行動上好難做到」，因為當時未有足夠配套，但後來由於「太多聲音」，很多市民覺得全民檢測是（與內地）開關的途徑，政府初步檢視後或認為「有把握」，所以納入計劃。不過，2月底開始突然案例幾何級上升，情況已有變：「尋日都係第一次聽到特首講出原因，話都咁多人中招，做完出嚟一定好多陽性，咁做嚟無意思。」

陳智思承認，在考慮全民檢測行動時背後有「政治壓力」，主要是「民間」有一些聲音要求做，但政府要考慮技術性問題，例如他自己身為社聯主席，知道有很多獨居長者行動不便，即使政府上門檢測、派樽仔，其實背後數量都不少：「配套都未諗清楚前，政府一開始諗咗好多嘅可行性，做唔做到呢？」被問到這是否表示全民檢測已經「壽終正寢」，陳智思只表示短期內一定做不到，未來要再視乎情況。

特首戰再押後？相信中央冀5月8日如期

談到特首選舉，陳智思直認「𠵱家連係咪如期（舉行）都唔知」，仍要視乎未來一個月疫情發展，再延期在法律上是做到的，相信中央會考慮所有可行選項，但認為中央都期望5月8日可如期選舉。