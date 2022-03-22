聶德權：制定及推出政策目標清楚　以調動公務員配合行動

公務員事務局局長聶德權，在新冠疫情之中負責統籌疫苗接種。他接受內地傳媒訪問時表示，長者接種率偏低有多個原因，政府已經採取措施處理。對於動員公務員抗疫，聶德權表示制定及推出政策時要有清楚目標，讓公務員配合行動。



林鄭月娥、聶德權及陳肇始與接種中心市民談話。（陳肇始Facebook）

強調疫苗有效 90%死亡個案未打齊兩針

聶德權接受《中新社》訪問時表示，第五波疫情可看到，疫苗接種對減少重症和死亡的風險是非常明顯，指90%死亡個案都沒有打疫苗或未打齊兩針，其中長者比較多，80歲以上佔死亡人數的一半。

他認為，目前12歲以上人口首針接種率超過九成，兩針亦超過八成，形容整體情況還可以，而兒童和長者接種率則還需要盡快提高。

預計未來1個月長者接種首針比例提高至90%

對於長者疫苗接種率偏低，聶德權解釋有多個原因，例如有人發佈不正確的疫苗訊息，長者通常有長期病患，擔心打針的副作用及能不能打針，此外他亦提到初期有醫療人員對長者接種較保守。至於安老院方面，除了有家人反對，亦有院舍負責人擔心長者打針後如果發生意外如何照顧。此外到院舍打針的醫護做決定較為保守，並需要多方協調，因此進度較慢。

他說，在了解上述原因之後，政府已經採取措施應對，目前已經為所有1,100間院舍安排外展隊打針，亦會提供更多方便打針的渠道，預計未來1個月長者接種首針比率可提升至90%。對於仍然反對打針的長者家人，政府希望由醫護團隊與他們聯繫，希望會有改變。

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14萬公務員參與抗疫 兩地社會不同措施亦有異

政府動員全體公務員抗疫，聶德權指有超過七成、約14萬公務員投入抗疫，同時表示社會對公務員抗疫情況有誤解，認為必須客觀來看，絕大部份公務員都積極投入抗疫工作。

被問到香港和內地公務員有何不同，聶德權指內地與香港在社會管理、社會制度方面有分別，內地整體集體意識較強，香港可能個人意識較強，或解釋了為甚麼在抗疫的措施或政策，兩地做起來有一些分別。但他強調兩地總體目標、方向都一致，香港會不斷學習、總結經驗，並作出改進。

聶德權說，目前最重要的是制定及推出政策的時候，要有清楚的目標，從而把公務員隊伍調動起來，配合各部門的需要來行動。

他指要避免下一波疫情及使社會逐步恢復正常，必須提高接種率，而醫院系統有足夠能力來處理重症、減少死亡。

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