疫情｜聶德權致函部門首長　要求多落區及向媒體講解抗疫工作

第五波疫情持續兩個多月，政府動員全體公務員抗疫，但不時有聲音質疑公務員並未全力抗疫，或抗疫工作做得不好。



公務員事務局局長聶德權今日（22日）在Facebook表示，已經向常任秘書長與部門首長指出四點要求，希望改進抗疫工作。



▼3月21日 政府在抗疫記者會公布復常路線圖▼



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強調「三個重點」和「三個減少」

聶德權今日致函各常秘及部門首長，強調「重點人群、重點機構、重點區域」，以「減少死亡、減少重症、減少感染」為當前抗疫重點，以拯救生命為重任。

信件提出四點要求，包括特區政府在抗疫工作上負有主體責任，而公務員隊伍作為特區政府的骨幹，在抗疫工作上責無旁貸，擔當重責。他要求公務員更加積極主動，凡事多想一層，多走一步，為市民生命、健康、安全着緊而努力，不負市民所託。

部門首長方面，聶德權要求以身作則，推動同事一起投入抗疫義務工作，例如到地區協助派發物資，探訪有需要家庭等。此外，亦要求部門首長親身並安排同事多向媒體講解部門參與抗疫工作的情況，讓市民知悉，避免產生誤解。

▼聶德權給部門首長及常任秘書長的信▼



感謝公務員付出 虛心接受批評

聶德權表示，除了維持緊急和必須的公共服務，公務員亦在不同崗位投入抗疫工作。當中不少涉及高風險，而且往往須通宵達旦執行，向所有參與抗疫的公務員致以衷心感謝。

對於有批評公務員抗疫工作未達要求，聶德權指大多數公務員都積極付出，盡忠職守，而未達要求的公務員則要及時加以引導、培訓和管理，以回應市民對政府的期望。

聶德權指，近日社會上出現了一些對公務員投入抗疫的質疑和誤解，以及對政府執行抗疫工作的批評，政府會虛心接受，努力改進。