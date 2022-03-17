聶德權：明白外界對政府抗疫表現失望　惟抹殺公務員付出絕不公平

面對嚴峻疫情，政府應對不力飽受抨擊，公務員事務局局長聶德權今午（17日）在社交網站上載公務員參與圍封行動的片段，表示明白外界對政府應對疫情的表現失望，提出很多的批評，強調會虛心接受及努力改進。

他留意到有輿論質疑公務員抗疫態度消極，沒有當成真正抗疫戰去打，沒有迎難而上的擔當及決心，強調不排除有極少數是這樣的心態，但絕大部份是積極及盡忠職守、不分晝夜投入抗疫，是體現對公務員身份的承擔。



絕不容許公務員尸位素餐

聶德權指，絕大多數公務員克盡己職，所付出的若果被抹殺是絕不公平，無助在艱難時刻團結社會、同心抗疫。他說政府早已表明會檢視現有制度，讓公務員的整體表現能配合社會所需，除了能者居之，責任感也是考核之一，尸位素餐是絕不容許。

他指疫情下的圍封行動，正好說明公務員不分你好、齊心抗疫、全民皆兵，舉例青衣的一場行動由屯門民政事務處指揮，跨區調派約60人執行圍封檢測工作，包括原本在屯門區議會秘書處工作的人員，有人近兩個月參加了約10次圍封行動。

聶德權指面對疫情挑戰，無論公務員本身職責是否與抗疫相關，都須隨時配合部門調動，積極投入抗疫。政府會調動一切可調動的人力和資源，採取一切必要的措施，盡全力遏制疫情，讓社會盡快恢復穩定。