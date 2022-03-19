新冠疫苗｜院舍首針目標完成　部份人想打復必泰　聶德權：會組織

第五波新冠疫情持續，負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權呼籲，尚未打針的市民應立即行動接種疫苗，而已經打第一針及第二針的市民，則須按時接種第二針和第三針。至於院舍方面，聶德權宣佈早前預定的外展隊接種目標已經達成，並已設立第二階段目標。



已到1100院舍接種第一劑疫苗

聶德權指，早前定下目標，要在昨日（3月18日）之前讓外展隊為全港1,100間安老及殘疾院舍所有合適接種者最少接種第一劑疫苗。他宣告目標達成，目前院舍首針接種率約55%，其中安老院舍為52%，殘疾院舍是64%。

另外約四成院友是因為受到感染而暫未能打針，聶德權解釋需要在康復4星期後才能接種，而餘下約一成院友就因為自己或家人反對而未接種。

未來四周每間院舍安排不少於兩次外展接種

聶德權指，政府已經與院舍和外展隊定下第二階段目標，未來4星期即4月15日前，為全港院舍安排不少於兩次的外展接種服務，為院友打第二針及為尚未適合接種的人士打針。

對於仍有約一成人不願意打針，聶德權指已經請社署向反對接種的家人了解原因，並讓醫療團隊向他們講解。至於部份人是希望能解接種復必泰疫苗，政府會統計並組織相關外展接種隊。

.外展醫護團隊到安老院舍接種疫苗。（資料圖片）

長者第二針接種率仍要提高

至於全港市民接種率，12歲以上人口已有九成打了第一針，超過八成打了第二針，政府目標是盡快將第二針接種率提高至九成。不過聶德權提到，70至79歲第一針有八成接種率，80歲以上超過五成半，但此兩個群組第二針接種率僅76.5%和38%，因此仍要提高長者接種率。

聶德權今日（19日）下午到了九龍清真寺暨伊斯蘭中心，視察外展隊在該處為信奉伊斯蘭教的男士及女士分開接種復必泰疫苗的情況。他說：「為照顧不同宗教人士的需要，公務員事務局特別安排了『全女班』的外展隊為信奉伊斯蘭教的女士接種疫苗。若其他團體或社群因宗教等原因而希望在接種疫苗上作出特別安排，我們也會盡力去做，讓更多人獲得疫苗的保護。」

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重申公務員一直積極參與抗疫

聶德權重申，絕大部份公務員一直在抗疫工作上，積極參與及付出，第五波至今超過14萬公務員在不同崗位參與防疫抗疫，佔政府僱員總數超過七成，同時亦要繼續維持緊急和必須的公共服務。他表示，截至3月14日已有32,200名政府僱員受到感染，佔整體人員17%，現時已有逾七成員工復工。

聶德權說，市民有不滿可以理解，政府亦虛心接受市民意見，但希望社會不要抹煞克盡己職、敢於承擔的公務員所付出的努力，期望大家在這艱難時刻可團結一致，同心抗疫。