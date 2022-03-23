新冠口服藥｜林鄭：已購入足夠口服藥　要求醫管局用藥「鬆手啲」

特首林鄭月娥今日（23日）出立法會行政長官答問會，多名議員關注口服藥、中成藥和其他物資的運用情況。林鄭月娥表示，口服藥沒有「省着用」，已經向醫管局表示用藥可以「鬆手啲」，但強調需要醫生看過患者情況才能給藥。



林鄭月娥表示，部份口服藥寫明某些病患不宜服用，因此每個病人需要醫生評估後才能開藥。（資料圖片/鄭子峰攝）

部份長期病患不宜服藥 須醫生了解情況才開藥

科技創新界議員邱達根問及，安老院舍使用口服藥的情況，林鄭月娥回應指，安老院舍使用口服藥並非要「省着用」，指每種藥有不同條件，部份長期病患並適宜服某種藥物，強調要有醫生了解過情況才能開藥。她同意要加強到院舍的外展服務，讓醫生為院友評估狀況。

民建聯議員梁熙問到藥物供應情況，林鄭指自己與兩間藥廠親自接觸，「數量係相當足夠」，但礙於合約訂明，不能對外透露採購數量。林鄭補充說，藥廠已留意到香港情況，已向她保證會支持香港，而自己亦已向醫管局表示用藥可以「鬆手啲」。

醫管局昨日（22日）宣布放寬用藥指引，所有年滿60歲確診者，不論是否已經打針，都可獲處方口服藥。林鄭指相關措施成效不錯，會持續監察運作情況。

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浸大防疫湯包受歡迎 正協助生產冀派給市民

第五波疫情下，中醫藥的抗疫角色受到關注。民建聯進出口界議員黃英豪希望擴大中醫藥應用，並邀請中醫專家加入政府專家團隊，並建議引入內地已審批的中藥注射液。

林鄭回應指，完全認同政府在中醫藥方面可運用得更好，希望藉今次機會擴大中醫藥應用。她又指，本地中醫專家並不差，自己先後兩次到訪浸會大學中醫學院，看到防疫湯包很受歡迎，正協助對方大量生產，希望可派發給市民。

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強調沒有扣起物資 內地援港檢測包、中成藥全數派發

選委界議員洪雯則問到，政府在準備全民檢測時有否預留一些物資，如有的話可否先釋放庫存。林鄭月娥指，政府沒有特別積壓醫療物資，最多只是預留一些保護衣、口罩等，給前線抗疫人員，而內地派發的援港物資全部都「喺街度派緊」，舉例快速檢測包已經派了超過800萬盒，中成藥也「沒有扣起一包一盒」。她表示，政府往後會做更大規模的防疫包派發工作，給予全港所有家庭。