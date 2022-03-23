強制檢測｜8公屋2居屋上榜　涉隆亨邨、青衣邨、東熹苑及裕東苑

政府宣布恢復發出強制檢測公告第二日，今晚（23日）公布再有10幢大廈納入公告，遍布港九新界，八幢為公屋、兩幢為居屋，並無私樓；當中青衣佔兩幢，為各區中最多，為青衣邨宜業樓及長安邨安海樓。根據衞生署今日下午在疫情記者會公布，被納入強檢公告的大廈，代表過去7天均錄得超過50宗個案。



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新界區佔6幢 港島3幢 九龍1幢

上榜的大廈屬新界沙田區有2處上榜，包括大圍隆亨邨學心樓、馬鞍山恆安邨恆山樓；同屬新界的上水彩園邨彩華樓亦有上榜；至於葵青區的青衣青衣邨宜業樓及青衣長安邨安海樓上榜；離島區僅有東涌裕東苑向東閣上榜。

香港島區有3處上榜，包括鴨脷洲利東邨東逸樓、筲箕灣東熹苑逸熹閣及柴灣興華(二)邨和興樓。九龍區僅有牛池灣坪石邨紅石樓上榜。

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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近三個月確診人士毋須前往檢測

根據強制檢測公告，任何人在3月10日至23日期間曾身處上述大廈超過兩小時，需在周四或周五（24至25日）前往流動採樣站或社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行核酸檢測，不接受自行快速抗原測試結果。近三個月核酸檢測或快速抗原測試陽性的確診人士毋須前往檢測。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今於疫情記者會上首度表示，被納入強制檢測公告的大廈，在過去7天均錄逾50宗確診個案。

▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼



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▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼

