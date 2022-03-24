林鄭指海內外都要通關　抗疫不止兩招：清零/共存二擇一意義不大

香港嚴厲的外防輸入措施，備受商界爭議，撤離香港的企業顯著增加，恐危及國際金融中心地位。區內競爭對手新加坡最新宣布，下月起容許所有完成疫苗接種人士入境，生活進一步復常。特首林鄭月娥今早（24日）在例行抗疫記者會上，被問及會否跟隨新加坡的措施，以及是否擔心香港國際金融中心受威脅。



林鄭表示，每個政府應對疫情的政策及策略都不同：「我唔認為有一套，可以通用喺唔同地方，我亦唔相信只有兩條路，所有要我哋揀行A路定B路，可能不太有意義！」她強調會以香港最佳福祉為依歸，作出判斷及決定，相信香港仍然是具吸引力的國際金融中心。林鄭說，疫情過後就會與內地重啟通關討論，「與此同時，我哋將可以向世界各地開放」。



抗疫不只兩條路 二擇其一不太有意義

今波疫情失控大爆發，有專家推測指本港已有一半人口染疫，而官方確診數字也超過100萬人。一直奉行「動態清零」「嚴防輸入」的港府，近日抗疫策略有變，除了公布防疫措施「鬆綁」時間表，亦宣布將取消七國禁飛令。外界關注香港抗疫策略是否會轉為「與病毒共存」，林鄭表示，不認為抗疫只有兩條路，認為要香港二擇其一不太有意義，重申會以香港最佳福祉為依歸作判斷及決定。

我唔認為有一套可以通用喺唔同地方，我亦唔相信只有兩條路，所有我說可能不太有意義，要我們揀行A路定B路，我們會以香港最佳福祉為依歸作判斷及決定。 林鄭月娥 談抗疫政策

林鄭指，第五波疫情爆發以來兩個幾月很艱難，中央提供了很多支援，香港人亦非常合作，相信會打贏這一場仗。

通關先內地後海外？林鄭：兩樣都做最符合香港利益

林鄭回應提問時，首先強調要講清楚，香港仍是很有吸引力的國際金融中心、國際空運中心，亦是適宜工作及居住的地方。她有信心疫情過後，香港可以吸引到世界各地人才來港，無論是傳統金融界，抑或創科界。

被問到與內地及海外通關的優先次序時，林鄭指「兩樣都做最符合香港利益」，強調香港會維持與海外的聯繫，作為企業及個人進入內地市場的門戶。在這個問題上，也會考慮到內地恆之有效的抗疫措施，以及香港市民的意願。她指與內地通關，不止有商務因素，還有家庭、個人及社會因素，政府已盡極大努力爭取率先免檢疫與內地通關，原本去年底幾乎成事。

林鄭指仍抱持樂觀態度，一旦疫情平息，會即刻重啟與內地討論，「與此同時，我哋將可以向世界各地開放。」她指取消禁飛令，獲航空界及受影響人士歡迎，會盡量用實際措施幫助香港，恢復與內地及國際聯繫。