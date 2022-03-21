全民檢測｜狄志遠：不認同提倡者需反省　全民檢測確保動態清零

特首林鄭月娥今日（21日）宣布暫緩全民檢測計劃，不點名批評「有啲立法會議員」過去一段時間經常說全民檢測「有心做就做到」，但實際上如果強行做，代價大之餘效果亦成疑問。新思維立法會議員狄志遠表示，完全不同意林鄭說法，認為全民檢測是確保動態清零的方法，只是時機問題。



新思維批政府「彈弓手」 市民難適用

狄志遠今日聯同新思維副主席黃俊瑯、崔定邦舉行網上記者會，回應政府最新防疫政策。狄志遠指，林鄭月娥提出的疫情階段性發展及時間表，令人無法拿捏具體準則，期望林鄭月娥到立法會詳細解釋。他批評政府「彈弓手」、措施時放時收，市民將難以適從和不利社會經濟發展。他透露，已經草擬緊急質詢，希望可在本周三（23日）的立法會會議提出。

黃俊瑯指，今早「抱住高期望去睇記者會」，惟模糊的準則和界線令他感受不到特區政府有決心抗疫。他指，特首公布4月中下旬分階段放寬社交距離措施，本為開心事，但很多市民反映擔心政府會「彈弓手」，建議特區政府應訂立具體準則，例如一些指標和數字，以支援階段性開放。

對於林鄭月娥不點名指，有立法會議員在過去一段時間不斷推全民檢測，認為施壓者應反思，惟新思維表示不同意，指全民檢測是確保動態清零的方法，又認為相關行動經政府數個星期的研究後才暫時擱置，「證明相關手法只是時間性問題，不是功能性問題，特區政府應考慮何時推行以確保截斷全部傳播鏈。」