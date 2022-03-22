香港民研：「繁榮」指標創1997年以來新低　「安定」評分包尾

香港民意研究所今日（22日）公布最新的5項核心社會指標趨勢，包括自由、法治、民主、繁榮及安定，透過隨機抽樣由市民評分。5項指標都向下，10分滿分，全數不過5分，顯示市民認為在這5個範疇，市民的評價都傾向負面，其中「安定」包尾只有3.91分，「繁榮」及「民主」同列尾二3.98分，「繁榮」更創下同一民調自1997年有紀錄以來最低。



「安定繁榮」一直用以衡量香港社會狀況

民研於3月初由真實訪問員，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,000名香港居民。調查顯示，以0至10分評價，市民對五項核心社會指標的評分由高至低分別是「自由」、「法治」、「繁榮」、「民主」和「安定」，得分分別為 4.92、4.36、3.98、3.98和3.91 分。相比一個月前，「法治」、「繁榮」和「安定」指標均錄得顯著跌幅，當中「繁榮」創1997年6月調查開展以來新低，「安定」則創2020年9月以來新低。

民研副行政總裁鍾劍華表示，「繁榮安定」是自中英談判以來，北京對香港的一種政治論述，以判斷香港在不同時代的社會狀況，衡量香港是否順利回歸、一國兩制是否成功、港人生活是否不變的指標。他稱同一調查做了25年，「繁榮」指標於1997年6月底評分歷來最高8.05分，回歸後幾年都高企，但現時「一半都唔夠」，跌至「歷史低點」。

鍾劍華指「安定、繁榮」如同「建制派指標」，如果只是一、兩次上落並不要緊，但25年的民調趨勢顯示向下，令人失望，值得各方認真反思。

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指暫緩全民檢測合理

被問到如何看待政府暫緩「全民檢測」，鍾劍華認為做法合理，政府經歷過前年自願的「社區檢測計劃」，一直不打算再做「全民檢測」，起初有建制派議員聯署，質疑是「政治掛帥反科學」。