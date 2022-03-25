政壇諸事町｜游蕙禎久違拍片談移民　呼籲留港「治好這個地方」

移民話題近年一直熱烈，香港民意研究所今日（25日）發表最新調查，非民主派支持者有17%人表示有計劃移民，較去年8月上升5個百分點，有74%表示沒有計劃，下跌7個百分點，整體有24%受訪者表示有計劃移民。



有一段時間沒有露面的前青年新政立法會議員游蕙禎今日拍片，呼籲香港市民不要移民，「和我一起留在這裏，治好這個地方，好嗎？」



游蕙禎昨晚「同熱水爐自拍」，預告今日出片。（游蕙禎Facebook）

2016年已被問起 答案一直沒變過

2016年因宣誓風波而被DQ的游蕙禎，表示2016年已不斷有人問她會否移民，而她的答案一直沒有變過。她說自己本來沒有打算出片講移民，但「直至連我有幾位食開長俸嘅朋友都話頂唔順想走，我先覺得，應該講下我對呢件事嘅睇法」。

游蕙禎說，2019年以來疫炎肆虐，停課、停市拉遠了人與人之間的關係，經濟受到前所未有的打擊。她說，「社交距離成為人與人之間心靈上巨大的隔閡，終日猜疑其他人是否帶菌，他人一個小小的動作是否會連累自己染疫。」

▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



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指批鬥片段「刻劃着這個城市的衰亡」

近年網上瘋傳大量打鬥、爭執、批鬥片段，游蕙禎說一邊看一邊哭泣，「因為這些片段刻劃着這個城市的衰亡，沒有人願意見到自己的城市變成這樣。」

對於移民與否，游蕙禎認為有人離開是為了「療傷」，反問捨棄一切「任由這個地方的傷勢加劇，是否真的一個能令自己康復的方法，是我們要去慎重思考的問題。」

游蕙禎說，信任是由溝通慢慢重建，「遇到拒絕溝通的人，不用起槓，也不要勉強」，仍為今次創傷「可能要用三幾年，十幾年，甚至是幾代人的時間去治療」，呼籲市民留在香港，一起「治好這個地方」。

游蕙禎自去年5月6日生日後，就沒有更新Facebook，昨日自拍預告會出片，今日就有影片講移民。