本港去年底人口740萬　2.7萬港人遷移　港府：不能與移民潮掛鈎

政府統計處今(28日)公布，去年底香港居住人口錄得740.3萬人，按年減少2.36萬人，跌幅為0.3%，當中與死亡多於出生情況擴大，以及香港居民淨移出相關。扣減單程證移入人口計算，本港居民淨移出則為2.73萬人。

政府發言人強調，若單以淨移出人數上升而認為香港出現移民潮，是以偏概全，又指

去年的按年人口下跌，相比2020年的1.2%有所收窄。



本港去年底錄得常住人口740.3萬人，按年減0.3%。(資料圖片)

政府統計處公布，去年底香港居住常住人口為740.3萬人，過去10年間平均每年增長率為0.5%。



本港近年掀移民潮，最新數據顯示，去年底本港人口按年減少2.36萬人，跌至只有740.3萬名居住人口，跌幅錄得0.3%。發言人指，2020年底至2021年底的人口下跌，由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。本港去年出現1.42萬人的自然減少(即死亡多於出生)，出生人數為3.7萬人，死亡人數為5.12萬人。

過去3年淨移出約10萬人

扣減1.7萬餘名單程證移入人口，本港居民淨移出為2.73萬人。翻查過去3年記錄(2020年底、2019年底、2018年底)，撇除單程證內地來港人士，本港居民淨移出分別是4.99萬人、2.92萬人及2.04萬人。

港府強調，相關數據不能反映移民潮現象，「若單以淨移出人數上升而認為香港出現移民潮，是以偏概全」，發言人指，新冠疫情下，香港和內地以至世界各地都採最嚴格關口管制，不同方式移入香港的人數處於低位，而在疫情前已離港的香港居民可能選擇暫時在其他地區居留或未能返港，「這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。」

港府發言人又提到，由於本港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，政府沒有港人移民外地的直接統計數字。發言人重申，本港是國際城市，人口的流動性一直很高，過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

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其他數據結果方面，本港人口持續高齡化，年逾65歲或以上人口佔整體人口比例，由2011年的13%，上升至2021年的20%；人口年齡中位數則由2011年的41.7歲，上升至2021年的46.3歲，亦反映人口高齡化的趨勢。

未婚人口比例續急升

婚姻狀況方面則見本港未婚男女增加，20歲及以上人口中從未結婚比例在過去10年間有所上升，其中25至29歲女性，由2011年的71%，增至2021年的80%。

30至34歲的女性未婚者，過去10年間，亦由38.4%，增至45.6%；同一年齡組別的男性，則由50%上升至58%，升幅顯著。

本港「女多男少」現象亦逐步擴大，撇除外籍家庭傭工計算，人口的性別比率由由2011年的939，下跌至2021年的910，即每千位女性，僅有910名男子。



本港人口的教育程度普遍有所提高。在15歲及以上人口中，曾接受專上教育的比例由2011年的27%增加至去年的35%。去年的工作人口數目為368萬人，較2011年的355萬人有所增加。