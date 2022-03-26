撤出香港︱陳智思：企業重返機會微　抵港隔離規定不宜長期維持

政府早前宣布下月1日起，取消英美等9個國家的禁飛令，外地港人回港後的檢疫期減至最少7日。行政會議召集人陳智思今日（26日）在港台節目上表示，有關安排符合科學，屬可接受做法，但能否足夠香港維持國際金融中心地位，要看往後發展，香港長遠不能持續現行隔離檢疫的做法。



香港面對兩難 與國際接軌／與內地通商？

陳智思提到，自Omicron疫情爆發後，很多地方已逐步開放，由於香港有地利優勢，相信商業活動與大中華及大灣區有關的企業，遷離香港機會不大；但若果跨國企業以香港為亞太區總部，需要經常來往東南亞、日韓及澳洲等地，根本不可以在香港進行商業活動，因此過去幾月，很多主要從事亞太區業務的企業已搬離香港，遷至杜拜、新加坡等地，相信重回香港的機會較微。

他指香港面對兩難局面，很多業務要與國際接軌，但更大的經濟活動須與內地進行。他稱未來要視乎內地如何處理疫情，不相信內地永遠閉關，認為本港第五波疫情情況，是內地一個很好的參考例子。