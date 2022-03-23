通關｜撤禁飛令叫停全民強檢　林鄭稱通關內地仍優先：難有時間表

港府宣布暫緩「全民強制檢測」及放寬外國入境限制，被指是變相放棄優先與內地通關。特首林鄭月娥今早（23日）出席例行抗疫記者會時表示，與內地免檢疫通關仍是港府的優先選項，政府會盡一切努力去創造條件，但現時不可能交出時間表；若果第五波疫情平息，情況許可，將馬上與內地重啟討論。



林鄭又指，雖然撤銷了七國「禁飛令」，但仍然有非常嚴格的防疫安排，包括只限港人回港、要求打齊針，上機及抵港後均須進行核酸檢測等等，抵港後同樣需要跟從檢疫隔離安排，並不比本地確診者寬鬆。她指香港是貫通海內外的平台，通關影響經濟社會發展，所以一定是以「通關」為目標，包括與內地及國際。



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若情況許可 將與內地重啟通關討論

被問到隨著政府暫緩「全民強制檢測」，與內地通關是否仍是優先選項，林鄭月娥指出，與內地免檢疫通關不單是特區政府的優先選項，更是香港社會和經濟發展的優先選項，因為香港區域樞紐地位，很大程度建基於香港與龐大的內地市場連結，市民來往兩地的需求龐大。她又指，在社會層面，兩地市民聯繫密切，不少市民跨境工作和上學。

林鄭月娥說，目前沒有與內地通關的時間表，特區政府要確保第五波疫情退減，又提到中港去年第四季開始討論通關，內地專家來港視察香港如何應對疫情，去年12月時幾乎可公布通關詳情，但不幸遇上第五波疫情而擱置，強調若情況許可，會馬上重啟通關討論。