疫情｜線上義診平台啟用　林哲玄：中、西醫治療新冠起互補作用

第五波疫情持續，每日確診個案數字高企，「百名醫師線上義診活動」今日（27日）在網上通訊平台進行啟動儀式，立法會醫療衞生界議員林哲玄、香港中醫中藥界聯合總會陳永光一同出席，林哲玄指，市民最需要在適當的時候得到診治，線上問診正是對症下藥的做法。陳永光希望通過是次行動，開啟中、西醫合作先河，減輕醫療壓力。



香港中醫中藥界聯合總會陳永光。

本港醫療系統在第五波疫情下不勝負荷，林哲玄指，線上義診解決了市民面對睇病難的大難題：「市民最需要在適當的時候得到診治，而百名醫師線上齊義診正是對症下藥、雪中送暖的行動。」他又指，線上義診彌補了政策上的不足，輕症病人毋須冒險出街，同時可以得到醫師的診治，並說國內、外的經驗均充分證實，中、西醫在治療新冠病毒上有互補的作用，為今次中、西醫界攜手合作感到高興。

今起進駐啟德 中醫藥深度治療確診長者

陳永光則指，兩年來一直急醫護衛生界所急，但礙於中醫藥在初期未獲政府當局認可治療新冠肺炎，「中醫們都好焦急，經常都問政府幾時畀我哋幫手。」他表示，聯盟在一周前已開始線上贈醫及送藥上門服務，線上治療在家隔離的輕症患者，減輕醫療壓力，希望通過線上醫療諮詢服務行動開啟中、西醫合作先河。

他又指，本月跟浸會大學合作試行開展老人院舍治療，取得不俗成果，在今日起會進駐啟德，深度治療確診長者。