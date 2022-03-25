香港中西醫結合抗疫聯盟成立　啟德暫託中心800病床由中醫主導

第五波疫情持續，政府現正促成中西醫合作，希望更好發揮中醫藥的應用策略，減低輕症變重及紓緩病情。香港中西醫結合抗疫聯盟今日（25日）宣布成立，共115名來自中西醫療界別，及其他專業界別人士作為聯盟發起人。發起人之一、行政會議成員林正財預告，啟德暫託中心將會把其中三分二即800張病床交由中醫主導，深度治療確診長者。



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立法會議員、聯盟總發起人、眼科西醫林順潮強調，目前着重減感染、重症及死亡的「三減」方向。現時已籌募了20萬個N95口罩、60萬支快速測試劑以及20萬盒金花清感顆粒，將通過合作機構分派予有需要人士。

林指，中醫藥金花清感顆粒已派發給部份老人院使用，目前長者反應良好，惟未有實質數據，需待一至兩個星期後，才能反映中藥是否安全有效，以及其副作用情況。

聯盟亦將提供線上及線下義診服務，同時會組織外展隊到老人院照看長者。他又指，聯盟藉鑒內地中西醫合作的成功經驗，將會與本地大學合作，開展一連串與治療新冠病毒有關的研究，並期望中西醫合作達至更佳的治療效果。另外，聯盟將創建網頁，分享抗疫知識及最新的用藥資訊予大眾。

另外，港大醫學院院長梁卓偉表示，浸會大學中醫學院及西醫同事已在一個月前往觀塘彩榮路暫託中心，並一起為不少長者進行中西醫結合治療。林正財預告，啟德暫託中心設有的1200個床位，其中800張病床將由中醫主導，並深度治療確診長者。

安老事務委員會主席林正財預告，啟德暫托中心設有的1200個床位，其中800張病床將由中醫主導，並深度治療確診長者。（資料圖片／張浩維）

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