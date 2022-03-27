政壇諸事町︱保安員賴紅梅開記招宣布選特首　至少5人表態出戰

距離特首選舉提名期不足一星期，現職保安員的賴紅梅今日（27日）宣布參選，她報稱無任何政治背景，聲言有信心取得足夠選委提名，實現政綱上的每一項，「寫得出嚟就做得到」。
賴紅梅在葵涌一工廈舉行記者會，甫見到記者即噓寒問暖，稱自己剛與助手一同外出購買宣傳物資，為參選特首奔波，又向記者出示其幼稚園及小學的畢業照，希望藉是次記者會讓更多香港人認識她的背景和為人。
賴紅梅日前已表態參選，政綱相當出位，包括強制婚前輔導，以減少家暴、婚外情，她稱大部分政綱的構思均是來自52年來的人生及工作經歷所啟發，貼地關心市民需求。
曾任中學教師的賴紅梅指，放下教鞭後投身保安行列，自言十分熱愛這工作，「可能有啲人覺得呢份工低賤、睇唔起，但呢份工可以保障到人嘅性命及財產安全，非常重要。」她指目前只向兼任立法會議員的選委發參選信，未來一周將積極聯絡其他選委。
至少5人表態參選
特首選舉提名期4月3日開始，主要熱門人選仍未表態，但多名人士已公開表示會參選，除了賴紅梅，還包括「藍營KOL」冼國林、前民建聯胡世全、李稚嘉、蕭德良。
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