政壇諸事町︱首名女將宣布參選特首！選委：而我不知道她是誰

特首選舉因為疫情押後至5月8日舉行，提名期4月3日開始，雖然未知會否再延期，但至少有兩人已表態參選，除了藍營KOL冼國林、前民建聯成員胡世全，最新更有一名女將宣布出戰！不過，這位女士並非特首林鄭月娥或新民黨主席葉劉淑儀，而是一位名叫李稚嘉的女士，她近日去信選委爭取提名，更附上一份長達37頁的政綱，似乎好認真。



有身兼立法會議員的選委，最近收到李稚嘉來函，開宗明義話自己是特首參選人，有強烈使命感帶領香港砥礪前行，希望令香港市民過上幸福快樂的生活，不再焦慮和迷茫。信中又提出八大政綱，包括加強精神文明建設、推動香港民主發展云云。

李稚嘉接聽香港01記者電話：我唔想講太多

不過，這位女士不見經傳，信中無介紹個人背景，選委都話「而我不知道她是誰」。筆者上網搜尋一下，「李稚嘉」相關結果寥寥可數，但一篇2006年的報道提及，「李稚嘉」獲得華僑大學頒發獎學金，頒獎者是時任立法會議員蔡素玉，但未知是否同一位「李稚嘉」。

筆者晚上致電李稚嘉查詢，她似乎頗為錯愕，多次話「我唔想講太多」，但承認向選委發信，計劃參選特首。