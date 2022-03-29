劉國勳組康復者聯盟助居家隔離者　義工：困難時最需要關心和幫助

第五波疫情在2月急速爆發，大批患者進行家居隔離，民建聯立法會議員劉國勳表示，收到很多家居隔離者求助，指打不通政府熱線，身體不適又無法購買物資，因此在2月底設立熱線，讓需要支援的居民直接與團隊聯絡。

豈料疫情在2月底惡化，求助人數大增，劉國勳團隊人手緊張，幸好有一班經歷過困難的街坊願意伸出援手，組成義工隊伍，大大增強支援能力。



不設審查「送咗先」 劉國勳：市民慌張無助

劉國勳接受《香港01》訪問時表示，2月底至3月中是求助高峰期，兩星期做了6,000多宗求助個案，每日500、600單。他憶述最初的物資比較緊張，但有團體獲悉情況後，陸續送來物資，形容多得民間團體幫助，讓市民渡過難關。

劉國勳指家居隔離剛剛實施時，市民收到隔離令不能外出，家中又欠缺物資和藥物，因此派發應急物資，「希望應付到頭三日」，以等待政府支援。不過，2月底、3月初不少市民反映無法打通政府熱線，唯有繼續向劉國勳團隊求助，「回頭嘅個案都會做。」

現時劉國勳建立了兩條熱線，收到市民求助後會了解對方的需要，按求助者人數、是否有家人及有沒有特殊需要，而給予適當物資。他說，團隊做到早上收到求助，下午就能送出物資，比政府行動快得多，因為沒有進行審查，「你有需要報到嚟，我就當係真嘅先，有理無理執咗嚟送畀你，唔會分辨真假。」他解釋，「疫情之下好多市民都好慌張、無助，患者可能連打電話都無力，所以都幫咗先。」

物資是應急之用，為防有人取得物資後轉售，劉國勳亦會貼上自己「嘜頭」和口號，一來為市民打氣，二來亦可防止轉售，希望市民取得物資後全部自用。

劉國勳與「星星義工團」向家居隔離者送上應急物資，廣受好評。（黃寶瑩攝）

上樓派送有感染風險 康復者加入紓緩人手壓力

目前義工隊恒常百多人，劉國勳解釋由於辦事處多、覆蓋面大，因此需要大量幹事和義工協助。他當初呼籲政府將物資分18區統籌，指集中派發中央援港物資效率不高，是根據他的經驗提出意見，「我哋分開好多『小點』，如果係北區就交畀我，我收到後立即送到各個辦事處，就會快好多。」

不過，組織派送行動並非立即就位，當中涉及很多顧慮。劉國勳說，最初義工隊人手以後勤為主，因為擔心「上樓」派送物資會有風險，因此只好自己、幹事和願意上門的核心義工派送。回看劉國勳3月初Facebook，幾次提到自己要出動「密密送」，甚至說「壓力亦已面臨頂點」，就在此時看到一絲曙光。

早上求助下午送到 家居隔離街坊感激

3月8日，劉國勳表示成立了康復者義工隊，由多個康復者或家人組成，協助向家居隔離患者派物資，大大紓緩了人手壓力，「其實最辛苦唔係執嘢部分，而係送物資，因為新界北可以好遠距離，加上唔同層數上上落落」，慶幸有一班康復者幫手。劉形容義工是「星星義工團」，好像遊戲中「吃了星星」變成無敵狀態，又指他們作為「過來人」，明白確診者的需要及焦急。

「星星義工團」成員、康復者「先姐」表示，很多街坊讚送物資行動「快靚正」。她說，2月20日之後的一段日子，政府電話熱線難以接通，物資派送服務就切合需要，感受到街坊很感動，「我叫佢哋留意話畀我，有需要可以幫手，真係有街坊打畀我，叫我買物資上去。」「先姐」表示，「呢個時候最需要的是關心和幫助。」

全家中招10歲子高燒3日幸朋友襄助 康復後主動幫人

每個康復者義工本身就是一個抗疫故事。「先姐」全家中招，丈夫2月21日染疫，10歲大仔22日患病，剛剛才打完一針，連續3日發燒高達40度。「先姐」說，那幾日新聞說未到指定條件都不要召救護車入院，所以不敢「Call車」。兩日後五歲細仔亦患病，「嗰時心諗，我一定要保住自己先，最起碼唔好一家人一次過患病。」

不過，「先姐」自己在23日快測陽性，十分無助：「有朋友好心傳來政府熱線電話，不過根本無法打通。」她形容2月底的時間最艱難，只能夠自我隔離。她在2月21日做了核酸檢測，3月3日才收到初步陽性報告，但病徵已差不多消退，快測亦已轉陰性。

她說，染疫期間有朋友將物資送到門口，期後知道劉國勳需要義工，但很多人為保護家人而無法協助，考慮到自己確診過「應該頂得住」，希望出一分力。

兒子染疫「「喉嚨痛似吞刀片」 自己無助又無奈

另一義工阿May雖然自己沒染病，但身邊的人全部「中招」：「2月22日我同事一家七口連工人都中埋，我覺得自己中招只係遲早問題，只希望唔好咁快中，中央幫到手先中。」誰知道阿May兒子2月26日染病，「喉嚨痛到好似吞刀片咁」，知道病患和家人的無奈，「要搵個地方安置佢（隔離），最後搵到個朋友有單位空置。」

她以為事情告一段落，豈料兒子病好後就到丈夫染疫，「我個仔剛好番，我自己就未中，於是早上好緊急咁搵劉（國勳）議員，問佢有咩方法隔離呀？」劉國勳收到資料後，11時許就安排到車輛送阿May丈夫到酒店隔離，結果10日都未能回復陰性解除隔離，期間還出現腳部水腫的情況，「唔係感冒咁簡單」。

幾經波折，阿May體會到患者和家人的困難，知道劉國勳招募義工團隊，就算自己未染疫都主動和兒子加入，「有時好無助嘅時候，有人幫一幫你差好遠。」

保險員疫情下工作減少 召喚朋友做義工

做保險業的Krystal，本身時間有彈性，加上疫情下盡量減少與客人接觸，「無工開就嚟幫手」。她說今次疫情是「患難見真情」，不少朋友都響應出來做義工。

疫情從高位回落，求助個案亦相應下降，因高峰期一個區域每日數百宗，下降至大約百多宗，「之前有一輪搶購潮，很多市民購買了足夠物資，就算中招都有準備。」劉國勳說，他們會繼續派發物資，給市民作應急之用。

政府招義工周三包裝物資 劉國勳目標集500人

政府將於3月30日（周三）組織社會各界準備物資，在4月初向全港住戶派發。劉國勳表示已經報名參與，目標可以集齊500名義工，目前已招募到300多人。