林鄭稱中港仍有機會盡快通關　疫情尾段推全民檢測　目標「清零」

第五波疫情嚴峻，每日仍新增逾萬人確診。特首林鄭月娥昨日（25日）接受中新社專訪時表示，現在疫情還是非常嚴峻，抗疫的決心從來沒有動搖，又稱香港與內地必須盡快通關，兩地仍有機會通關。



她提到，在疫情最後階段進行全民檢測，有助消除社區餘下的感染風險，但目前並非最佳時機推行。



抗疫措施要考慮經濟活動及市民接受程度

林鄭月娥說，從每天的確診個案來看，無論是本地專家或是內地專家，也認為香港已經達高峰，疫情確診數字下降，但還是停留在一個高的水平，所以還是不能放鬆，要積極去控制疫情。她說，政府抗疫決心沒有動搖，完全不是放鬆或抗疫疲勞，反而還是非常堅定。她指，抗疫措施要按照疫情的發展來調整，除了有公共衞生的考慮，還有經濟活動及老百姓接受程度和社會發展的考慮。

政府在3月21日宣布視乎疫情發展，於4月21日起分階段解除大部分防疫措施，並取消9個國家禁飛令 。林鄭月娥指，她當日公布的措施，完全不是放鬆，完全不是動搖，是有一些工作要稍微理順。

暫緩全民檢測非躺平 現非最佳時機

對於暫緩全民檢測，林鄭月娥說，他們當然不是「躺平」，特區政府每天動員數以萬計的公務員，走到最前線做圍封檢測，在檢疫中心、在疫苗接種中心都有大量的工作。

她續指，香港錯失了在最早的階段進行全民檢測的時機，因當時香港沒有能力進行全民檢測，因此只能在最後的時機做，當疫情已經差不多過去時進行，目標是要達至「清零」，徹底把在社區餘下的感染風險消除。不過她說，香港每天還有過萬宗新增病例，所以目前不是一個最好時機去做，但是不等於不做。

她又指要考慮本港的隔離能力，要是沒有隔離設施，早發現也不太有用，治療設施不夠也沒有用。

仍爭取中港通關 全社會努力有機會動態清零

被問到按照目前抗疫政策，香港還是否能達至「動態清零」，與內地通關。林鄭月娥說，香港必須要盡快爭取和內地通關，這個不是不能達至的，去年年底她在北京述職時，已經差不多可以公布通關詳情，但第五波疫情影響了這個工作，「不過現在說我們完全沒有機會，我不接受，我們應該是很努力去爭取，有機會。」

她說，只要政府有能力將新增病例控制在一定範圍內，也是有機會「動態清零」，但這必須要全社會來爭取，「如果市民不打針、不來檢測，那達至動態清零的機會就比較少。全民齊心就是這個意思。」

林鄭：現只做一件事 抗疫是壓倒一切任務

被問到如何評判自己的抗疫工作，林鄭月娥說，作為特區之首，沒有堅定的立場和信心，很難把持目前情況，第五波疫情的出現，在她5年任期的最後6個月，她本來還要做很多總結的工作，但是現在就只能做一件事，因為抗疫是壓倒一切的任務。

她提到，一些西方媒體說香港已經沒有競爭力，因為又不能通關，防疫措施又非常嚴格，她認為不需要受這些負面的意見影響，一定要堅定信心，因為香港有中央作為堅強的後盾，她希望市民保持信心，充分地配合政府的防疫政策，相信香港經濟的反彈不會慢，她對香港充滿信心。