數萬人居家治療無援　劉國勳籲速搭支援網：強檢後確診急增恐爆煲

第五波疫情未見頂，持續三天確診人數單日破五萬宗，但隔離設施不足，數以萬計確診者滯留社區。有孕婦遭丈夫傳染，最終一家四口同確診，打通「居安抗疫」熱線後4天卻遲遲未收到支援；向醫管局求教孕婦注意事項，對方竟指沒資料提供。



立法會議員劉國勳指，民建聯新界北團隊本周開設抗疫專線，至今已向逾二千個求助個案派送物資。幾乎所有人都反映未能打通政府「居安抗疫」熱線，即使少數成功，亦遲遲未收到物資。他指「全民強檢」在即，政府已表明屆時無可避免有人要家居隔離，而且相信為數不少，呼籲政府建立申報平台、分18區統籌分發物資。



確診者打通醫管局熱線卻不獲跟進

懷孕17周的湯小姐，與丈夫及兩個女兒相繼染疫，她上月28日曾打通「居安抗疫」熱線，對方表示會轉介社署跟進，惟至杳無音訊，家中糧食幾近耗盡。到今天門外出現抗疫包，卻不知是否政府派送；希望了解孕婦注意事項亦不得要領。另一確診者吳女士，同住有長期患病的丈夫及11歲兒子，早前打通醫管局熱線卻不獲跟進；而弟妹同樣確診，難以得到支援。她反問政府要求不准出門，但卻不支援，反問一家人如何生活。

居家治療「無資訊、無物資、無支援」

劉國勳指政府設立24小時熱線，卻發揮不了作用，靠著社區力量支撐，但以民建聯為例，不少前線人員已相繼確診，敦促政府盡快改善支援網：「議員或地區人士送贈物資只是應急，難以滿足所有居家隔離人士需要！」他說政府支援遲到，甚至「無到」，令確診者極為彷徨，尤其「全民強檢」在即形勢更加令人擔心。

劉指政府要盡快建立起申報平台，收集快測確診者資料，再分18區統籌跟進，民建聯各區支援網都是這樣運作。他指居家隔離一定需要上門派物資，政府可以聘用因疫情停工的市民，支援物流及充當步兵等。另外，海量的疫情資訊市民難以接收，他建議善用科技傳遞信息。