吳傑莊組車隊義載醫護到院舍打針　劉國勳設「康復者聯盟」派物資

第五波疫情全港爆發，政府大力推動長者注射疫苗，而確診者亦需要物資支援，相關人力物力需要社會各界調動和配合。立法會議員吳傑莊和劉國勳分別組織義工隊伍，為這兩大難關提供支援。



義載醫護到各區打針 吳傑莊：冀減輕醫護壓力

近日新冠肺炎死亡個案上升，大部份都是未接種疫苗的人士，當中有不少為長者，政府大力推動長者打針，希望降低死亡情況。吳傑莊表示，早前已注意到長者接種的需要，因此聯繫多個界別組織及人士，集合物資、車隊和人手，由2月28日開始義載醫療團隊到各區院舍，為有需要人士接種疫苗，費用全免，希望幫助長者渡過疫情，亦減輕醫護團隊的工作壓力。

吳傑莊指，外展醫護團隊未來數日會到四間安老院舍及心光盲人學校，為超過100人進行評估及接種。

劉國勳組成「康復者聯盟」義工隊，向確診者送上物資。（劉國勳Facebook）

康復者主動做義工派物資 劉國勳希望更多人加入

而劉國勳則表示，早前有患者向他們求助，相關人士康復後即主動提出加入義工團隊，支援居家隔離者，因此成立「康復者聯盟」。他說，聯盟大部份是女性，早前患病時亦要照顧家庭，深知染疫者的情況，由此康復後加入義工隊，為確診者派送物資。

劉國勳指部份成員來自被政府下令停業的行業，表示義工不限男女，希望有更多康復者加入。