消息：中央再派中醫援疫　專家組組長仝小林明抵港　曾赴武漢前線

再有內地醫療專家赴港支援抗疫。特首林鄭月娥日前表示，特區政府已提請中央再派中醫專家來港支援，消息指，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林，明日（29日）早上抵港。



指中醫藥治療明顯改善患者病徵

林鄭月娥在3月24日記者會表示，自上月中以來，中央先後派出三批抗疫經驗豐富的專家到港，考察和指導特區抗疫工作，她同意內地專家所指，內地以中醫藥抗疫的經驗適用於香港，她深信援港中醫專家組對本地抗疫工作有極大幫助，已向中央提出，希望再派另一隊中醫專家組支援本港抗疫。目前，廣東省中醫院副院長張忠德，已率領內地醫護人員到港支援，與醫管局行政總裁高拔陞合作。

根據官方資料，仝小林是中央指導組專家、國家中醫藥管理局醫療救治專家組組長、中國科學院院士，早於2020年1月、武漢爆發疫情初期，走在最前線參與抗疫工作。仝小林曾在訪問中表示，中醫藥對整個疫情的控制，特別對社區防控起到了很好作用，例如輕癥、普通型新冠肺炎患者，也是中醫藥早期介入盡快控制病情，不至於向重癥、危重癥發展。

近日內地爆發疫情，仝小林本月22日接受新華社訪問時表示，在河南應用中醫藥治療了580宗Omicron案例患者，結果顯示中醫藥治療明顯改善了患者發熱、咽痛、咳嗽等癥狀，特別是針對有基礎病的老年患者，總結了「先證而治，截斷病勢」經驗，有效控制轉重率。