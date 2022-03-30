背山面海安老院成為少數零確診院舍　院長：靠閉環管理、打疫苗

第五波疫情下，院舍頻現爆發，逾半死亡個案均為院舍院友，全港僅約2%安老院舍「守得住」未有確診個案，位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院是其中之一。院長李杏梨接受《香港01》專訪時指，除了院舍通背山面海夠通風外，高達97%的疫苗接種率，以及一年前已採取閉環管理，是抗疫關鍵。

疫情近日稍有緩和，李杏梨鼓勵同業：「唔需要咁氣餒，最緊要大家齊心合力、堅守崗位。」



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背山面海 空氣流通

湛山寺寶德護理安老院位於西貢清水灣，院長李杏梨形容該院地理位置好，背山面海、空氣流通。因應疫情，該院亦在每個房間增設空氣淨化機，加強室內換氣，並增添智能消毒站。她相信，院舍至今仍未有院友感染，院舍空氣流通是其中一個原因。

因應疫情，湛山寺寶德護理安老院增設空氣淨化機、智能消毒站等設備。（受訪者提供）

院友疫苗接種率達97%

院舍守得住另一重要原因是，是院友的疫苗接種率現時已高達97%，全院60名院友有58人接種疫苗。

李杏梨表示，大部份家屬明白新冠肺炎對老人家傷害大，均同意讓院友接種疫苗，但確實有個別院友的家屬會擔心院友接種疫苗後或有不良反應，院方會安排他們見駐院醫生，詳細分析接種疫苗利弊。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼



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花數月與家屬商討 終應允讓院友接種疫苗

李杏梨分享一個遊說家屬讓院友打針的例子。她說院內有位婆婆的兒子是中醫師，一開始非常反對媽媽接種疫苗，李杏梨花了幾個月時間，多次與他討論，表明若病毒流入院舍，身體弱而未有接種的人感染，後果可以相當嚴重。

她又以院內已打針的院友均無不良反應作事例，最終成功說服他同意婆婆接種疫苗。

最後佢都話：「你講得都啱，真係擔心個病毒，萬一唔好彩搵到我阿媽，個個打晒針有抵抗力，係我阿媽無，咁（病毒）就搵到佢。」佢最後都應承咗我。 湛山寺寶德護理安老院院長李杏梨

.外展醫護團隊到安老院舍接種疫苗。（資料圖片）

採取閉環管理一年 九成員工長居宿舍

但守住院舍最為關鍵的，是該院早在一年前已採取閉環管理，李杏梨解釋，員工來回院舍及居所，不論是坐地鐵、巴士或小巴，與鄰座的人均無太多隔離措施，「坐車過程中可能隔離左右有，但你唔知，無形中將病菌帶返屋企、返院舍，如果啲老友記無咩抵抗能力、又有病底，好容易感染到。」所以早在政府未提出閉環管理前，院方已自行採用。

該院現時21位員工，當中19人長居於院內的員工宿舍，僅三人因有私家車可點對點來回院舍與家居、或居於院舍附近，才會回家居住。

李杏梨直言，實行之初個別員工亦有困難，譬如家中有孩子要照顧，要與家人商討，請其他家人分擔照顧工作。她續指，閉環管理實施至今已變得暢順，當員工想放大假或家中有要事要請假，院方亦可作相應安排。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



擔心院友染疫工作壓力大 靠團隊互相支撐

回顧疫情爆發逾兩年，李提到，即使院舍已做好計劃，萬一有院友感染，院內已備妥特別護理房間及特定照顧團隊，但她坦言仍會經常擔心有院友染疫。面對壓力，團隊之間互相合作、支撐很重要，與同工閒話家常、開玩笑，是她兩年以來抒壓的方法。

我哋人人都會老，老咗都係要人照顧，今時今日有能力去幫下其他人，將來人哋都幫返我哋，咁係好正常嘅現象，都唔覺得係一件咩特別嘅事。 湛山寺寶德護理安老院院長李杏梨

李投身安老業十多年，對她而言，照顧長者是有意思、有意義的事，為守住院舍出盡法寶，但她只形容為「做返人應該做嘅嘢，憑良心嚟做嘢，就係咁簡單。」第五波疫情下，頻有院舍爆疫，她鼓勵同業：「唔需要咁氣餒，最緊要大家齊心合力、堅守崗位。」