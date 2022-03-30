政壇諸事町︱何君堯收粉絲「告白信」：您喚醒我的英雄情結

立法會選委界議員何君堯一向言行出位、評價兩極，頗受深藍人士歡迎。他今日（30日）於社交網貼出一封由自稱「河粉」撰寫的「告白信」，對方稱為了支持何君堯，刻意選擇到深圳工作，希望接近他，更大讚何君堯「喚醒了我的『英雄情結』」。



何君堯親筆回信：疫情後回內地與大家見面！

信中指出，於2020年夏天到了深圳工作，因為「這是內地離您最近的城市」：「當時我懷着無限的憧憬，想著去香港見您，或是您來深圳，我們搞一場河粉的聚會。」該人更指，原先希望在2020年立法會選舉中為何君堯當競選義工，或是來港給他打氣，但因為疫情打亂了計劃。現時由於疫情未見盡頭，將會離開深圳，「雖然留下了諸多遺憾，但也很感激這段歷程」。

信中又指：「我還是很想感謝何生，2019年有幸認識何生，帶給了我很多感動，也喚醒了我的『英雄情結』，在我壓力特別大的那段時間，是您的事跡給了我很大的精神鼓勵。」作者讚揚在2019年「黑暴」期間，何君堯「挺身而出，堅守自己的正義」。信件署名「河粉：靜漪微瀾」，並附送一批口罩予何君堯創辦的團體「匯蝶公益」。

何君堯在帖文內附上親筆回信，感謝對方的支持：「深信疫情總有一天會過去的，到時一定有機會可以返回內地與大家見面！」