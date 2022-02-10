消除性傾向歧視列施政目標　何君堯指涉國安：須防範變同性婚姻

立法會政制事務委員會今日（10日）召開會議，討論2021年施政報告內容。立法會議員何君堯在會上聲稱，推廣同性婚姻是「不良文化」，違反內地的《國安法》，防範和抵制這些行為是「國家安全嘅問題」。



《國家安全法》：防範抵制不良文化影響

何君堯關注到政府文件提到「消除性傾向歧視」的內容，指現時的《婚姻條例》仍是規定一男一女，指不同性傾向沒有問題，「但我哋必須有一種防範嘅心情，（否則）係會進一步推動呢個同性婚姻合法化，我覺得呢個係一個紅線不能夠超越。」

他提到內地的《中華人民共和國國家安全法》第23條中，提到要「防範和抵制不良文化的影響」，反問破壞一夫一妻制、朝著同性婚姻合法化的方向前進，「會唔會破壞我哋嘅傳統價值觀同埋我哋國家基本嘅利益？呢個係國家安全嘅問題。」

曾國衞：政策旨在促進共融、消除歧視

政制及內地事務局長曾國衞表示，政府的政策目標是促進共融及消除歧視，不過明白到就一些比較複雜、富爭議性的議題，需要小心處理。社會上對同性婚姻議題也沒有共同看法，目前仍要聽取社會上不同意見，才會作仔細工作。