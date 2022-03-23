特首答問會｜何君堯轟抗疫失當　促4月全民強檢　林鄭：無水晶球

立法會今日（23日）下午舉行特首答問會，特首林鄭月娥以視像形式回應議員質詢，她指政府應對疫情「有法必用」，如果任何現行法規窒礙抗疫工作，必定會使用《緊急法》，稍後會由政務司司長交代引用《緊急法》的次數。提到全民檢測，林鄭指香港跟內地情況有別，沒有街道辦等配套，香港不能一朝一夕做到。

建制派議員何君堯批評林鄭抗疫失當，指社會付出龐大代價、大量長者死亡，促請交代4月會否做全民檢測。林鄭回應指，現實是無水晶球，要看疫情走勢，重申全民強檢是有成效手段，但現時未到疫情尾段，現在應集中加強採樣、隔離等能力。



吳傑莊問公務員公餘時間抗疫 林鄭：無統計

【16:09】選委界吳傑莊表示，政府動員14萬名公務員抗疫，問到何謂參與抗疫工作定義，以及有多少公務員運用公餘時間協助抗疫。林鄭稱，在今波疫情中，能夠動員的公務員，已經動用了「七七八八」，公務員本身也有工作，不少是加班協助抗疫，包括支援圍封強檢等，暫時未有實際支援抗疫的時數。至於公務員公餘協助抗疫數字，林鄭指當局沒有相關數據，亦不需要特意收集，以免引起不必要的誤會。

民建聯黃英豪希望林鄭擴大中醫藥應用，邀請中醫專家加入政府專家團隊，引入獲內地審批的中藥注射液等。林鄭回應指，完全認同政府在中醫藥方面可運用得更好，希望藉今次機會擴大中醫藥應用。她又指，本地的中醫專家也不差，她先後兩次到訪浸會大學中醫學院，防疫湯包很受歡迎，正協助大量生產，希望可派發給市民。

立法會。（資料圖片）

【15:45】選委界議員鄧飛關注4月22日開考的文憑試安排，以及全民檢測的預先估算情況。林鄭月娥回應指，對於確診考生的應試安排仍在考慮中，她指過去兩年的文憑試，即使考生確診亦容許應考，是因為他們都身處隔離營，人數不多，方便安排。不過，今次如果考生在考試日快測陽性，人數除了多、亦會相當分散，所以仍在聽意見，強調會兼顧考生利益。

至於全民強檢的內部評估，林鄭月娥表示做了很多，但詳情不方便透露，包括估計會發現多少陽性個案。但她指，對於單日8萬人手的需求估算，是建基於3月初每天5、6萬確診，相信未來如要推行，疫情不會更差，相信預案足以應付。

【15:44】教育界朱國強表示，目前學校防疫指引內容嚴重滯後，問到政府會否要求未接種疫苗的學童定期進行檢測。林鄭月娥指，會要求教育局局長楊潤雄與業界逐項疏理復課細節。

香港新方向張欣宇問到，政府預計復課有多少學童受感染；當局會增加多少兒童病床，以及如何保護3歲以下，未能打針的兒童。他亦希望恢復非香港居民流行病治療不收費的措施。

林鄭月娥說，會要求學校做好防護措施，針對兒童染疫情況，醫管局會做好部署，強調3歲或以上學童應打針，目前接種率只有58%，距離4月底做到9成仍有距離。至於非香港居民流行病治療收費方面，她會請食衞局局長研究如何以更體恤的方式處理。

林鄭公布幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

霍啟剛促勿一刀切關場所 林鄭：需降低人流 非處所做得差

【15:43】工聯會梁子穎問到，過去政府對全民強檢細化工作，到底現時是否已隨時準備就緒，例如方艙醫院是否已準備到位；通關方面又如何。

林鄭回應指，全民強檢較早前政府做了細化方案，評估了人手、物資需要，但不是今日按掣明日就做到，這一點要按序做。政府之前疏理過後，知悉可以應付大部分人手，採樣員除外，但在中央幫助下相信都可應用到；方艙／社區隔離設施方面，現時有9個項目、9塊地，連同明日交付的元朗潭尾的項目，只剩下3個未完全完成。

體演文出界議員霍啟剛指，政府關閉處所「減少不必要聚集」，但近日收到不少電話，市民對於做運動保持身心健康也很重視，到底關閉有何準則；此外可否承諾日後如果有第6波疫情，可否不再一刀切關閉，活動可以分等級，例如劇院之前都沒爆過疫情。一些非精英體育項目、文藝界都沒有地方排練。

林鄭重申，要實施社交距離措施不是針對處所做得不好，「好多都做得好好，美容院做得好好，健身中心做得好好」，但政府要整體下降人流，以免增加傳播風險，但她亦明白市民接受程度已到了極限。

如果有下一波疫情，政府會再總結經驗，在下月開放場地之前，康文署會酌情處理，將「排練」視為「工作」，讓他們先到場地內準備；開放細節上，康文署同事「會經過你去同業界商討」。

何君堯：疫歿者年齡105歲也是寶貴生命

【15:39】何君堯對政府抗疫失當表示憤怒，指即使疫歿者年齡105歲也是寶貴生命，並非計算剩餘價值。他特別關注全民強檢被煞停，既然政府表示無放棄，那防疫措施到下月21日放寬時，是否意味屆時疫情已是尾聲，要求林鄭交代4月中是否全民強檢的時機，促勿再模凌兩可，「做定唔做！」

林鄭回應指抗疫最好有水晶球，知道何時是最好時機，但恐怕現實並沒有，要依靠科學指標審視，但情況不斷變。她強調自己的說法一直不變，認為全民檢測是有用有效，但專家都同意要在疫情「一早一末」推行，會繼續增加採樣、化驗及隔離能力，作好準備。

【15:26】工聯會吳秋北表示，「三減」是抗疫重中之重，亦理解暫緩全民強檢，但目前香港重症及死亡率仍然高企，強調應做好嚴防死守和防疫防控才放寬防疫措施，又建議政府成立支援隊向居家隔離人士派發物資和提供協助。

林鄭月娥說，目前疫情嚴峻，情況令人擔憂，需要給予社會信心，經過分析看到極港疫情穩控，但未知確診數字何時會下降，強調分階段放寛防疫措施的大前題是疫情不反彈。她承認，早前家居隔離支援不到位，但目前已上軌道，有民建聯朋友星期五確診，周六早上已收到抗疫物資包。

民建聯陳仲尼問到政府從第五波疫情中汲取甚麼經驗，如何提升本港防疫系統，預防或應對下一波疫情。林鄭月娥表示，政府和社會也有很多地方需要重新檢視，短期準備下一波疫情，中期應檢視制度，包括醫管局應採用分散或集中治療的方法；衞生防護中心的人手或數據掌握可否提升等。她指，政府從內地專家學到很多事，會吸納他們的意見，留意到內地專家指香港資訊發放做得不夠好，例如很多長者和年輕人離世與自身身體狀況有關，未必直接因新冠病毒致死，政府應清楚交代，令大家毋須驚恐。

容海恩質疑「安心」無追蹤功能 林鄭：不是抗拒做

【15:15】科技創新界議員邱達根問到抗疫科技應用、老人院舍口服藥使用的問題。林鄭回應指，同意抗疫也需要有科技幫助，雖然也在國際上得到一些表揚，但不少地方可以更發揮作用，所以當事情穩定下來後，智慧城市藍圖會作一些檢討，「睇下個smart city夠唔夠smart」。

安老院舍方面，口服藥不是「要省」的問題，而是應用不同條件，因為有一些先設疾病就不合用，要有醫生看過才行。當然，她同意加強外展服務，讓醫生到院舍評估院友狀況。

新民黨容海恩指，現時疫情仍處高位，要和病毒長期鬥爭，不免要用到數據分析，如安心出行現時淪為針卡，沒有實名制和追蹤功能，到底政府在迴避什麼，會否以內地健康碼為藍本更新。林鄭指，到此階段政府也不得不承認，抗疫工作方面特區有些基礎建設不足，無法採用一些內地高效的方案，不是一朝一夕可解決，正如全民檢測，內地專家也反映香港沒有內地社區組織動員能力。

她指，這些基礎建設日後當然可以做，但需要時間，以及考慮市民的接受程度，例如手機制度上，香港去年才剛通過手機實名制，初步掌握到後台數據。她強調不是「抗拒」去做，只要對抗疫有效果、今時今日有環境，一定盡量爭取去做。

已購入足夠新冠口服藥

【14:58】工聯會議員黃國關注行業支援，以及防疫抗疫基金補漏拾遺的工作。林鄭表示在支援打工仔措施方面，已要求防疫抗疫基金6.0涵蓋面要廣闊，所以會再考慮是否可以支援到受疫情停工的港澳船員。

至於保就業措施，林鄭指參考了上一輪，無受疫情影響、或規模較大的企業不受津助，相信這些公司可以自行處理。她又指，「保就業」資助對象以3萬月薪員工為限，已涵蓋了全港75%打工仔，坦言其他平時賺得比較多的僱員非協助對象。

至於其他支援措施，包括前線清潔保安每月2000元、為期5個月的津貼，會不停「補漏拾遺」，不排除會繼續微調，以支援有需要的勞工。

【14:55】民建聯梁熙問及，如何做好長幼疫苗接種、重症醫治。林鄭月娥表示，在重症醫治方面，政府已一一接納了內地專家建議，舉例一系列針對「三減」的措施正慢慢見效，包括將伊利沙伯醫院轉為指定醫院；以及將公立醫院一半普通病床轉為收治確診者，床位可達一萬多張。林鄭透露，當中已有約8000千張床位落實，病人滯留急症室情況大有改善，現時只有幾百人，「集中救治」在內地醫護加入後，人手協作會愈來愈好。

至於新冠口服藥，林鄭指由自己與兩間藥廠親自接觸，「數量係相當足夠」，礙於合約訂明，不可對外透露數量。她稱藥廠留意到香港情況，已向自己保證會支持香港，她已向醫管表示用藥「可以鬆手啲」，現時用藥對象已降低年紀，成效不錯，會持續監察。

【14:55】紡織及製衣界議員陳祖恒建議政府優先容許已接種疫苗人士回復正常生活，以鼓勵市民接種疫苗，又問到政府有沒有通關的路線圖。林鄭月娥說，目前已實行疫苗通行證，所有進入食肆人士必須接種疫苗，因此不需要按食肆類型來逐步放寛防疫措施。她指，待疫情穩定後，會與內地討論通關，現時沒有時間表，雖然梁萬年表示現在不是全民強檢的時機，但政府可大力推動市民進行核酸檢測。

商界（三）議員嚴剛要求政府將與內地檢疫通關列為重要目標，問到內地遠程醫療機構能否向香港市民提供服務。林鄭月娥表示，她曾多次到內地考察遙矩醫療發展，不過香港由於太方便，很少人希望遙距問診，不過醫管局以及部分中醫醫療機構也有提供遙距問診，要是內地醫療機構願意加入，當局會考慮，緊急法亦為中央援港措施提供法律基礎。

【14:49】民建聯議員顏汶羽問到，歡迎政府提出失業援助，但一些開工不足的人士被拒之門外，可否再放寬一點，做「開工不足支援計劃」。林鄭回應指，事實上抗疫的同時都很關心打工仔福祉，臨時失業支援正如上星期公布，盡量亦會寬鬆處理，一些表列處所如果停業，員工都可受惠。但她指，每套計劃都很難全面做到百分百覆蓋，政府會盡量做到涵蓋面做得最闊。有一些恆常的計劃，如在職家庭津貼的工時門檻，都已大幅下降。

她又補充，現時有很多社區隔離設施要人營運，每日都在招聘更多短期人手加入，議員如見到開工不足的市民，願意投入協助抗疫的工作，可以鼓勵他們申請報名這些工作。

林鄭月娥。

「安心出行」實名制？林鄭：疫苗通行證已發揮作用

選委界議員簡慧敏問到，政府使用《緊急法》豁免一些中央援港措施的法律困難，可否多解釋一點用了在什麼地方、內地專家梁萬年提到要用好大數據，作密切接觸的管控，政府有沒有計劃。

林鄭月娥表示，先多謝各位議員自第5波疫情以來提出的意見，至今已收到55封議員信件，截至今日中午，大部分都已回覆，只剩3封未回信，回覆內容都很實在，能吸納的就吸納，當中《緊急法》的應用也有很多有用意見，強調政府有法必用，不過具體用在什麼地方，細節還是交由政務司司長解釋較好。

林鄭又指，梁萬年來港後提供了大量寶貴意見，政府可吸納的都已吸納，至於大數據需要一些基礎建設，要交由專業同事研究有沒有足夠條件做。至於「安心出行」實名制，她指現時已有疫苗通行證，實際上已可發揮實名制的作用，可幫助做密切接觸者追蹤的工作。

林鄭月娥周一（21日）公布防疫政策中期檢討，包括暫緩全民檢測計劃。主要建制黨派均傾向理解政府決定，但林鄭不點名批評有議員「施壓」做全民檢測，應該「反思」，預料答問會將出現不少火花。