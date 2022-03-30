韋彥德、賀知義辭任　終院首席法官張舉能遺憾：致力維護司法獨立

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）3月30日宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效，香港終審法院首席法官張舉能表示遺憾。



司法機構感謝英國最高法院法官多年來工作

張舉能發出聲明，指根據《基本法》，香港特別行政區的終審權屬於終審法院。終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。終審法院自1997年成立以來，英國最高法院的兩名現職法官一直出任終審法院非常任法官。這是按照當年終審法院前首席法官李國能和時任英國上議院大法官的協議作出的安排。多年以來，這些英國最高法院的現職法官對終審法院的工作貢獻良多，香港司法機構對此表示謝意。

終審法院首席法官張舉能。（資料圖片/余俊亮攝）

司法人員緊守司法誓言 不因海外法官辭任而改變

終審法院首席法官重申，司法機構致力維護香港的法治和受《基本法》保障的獨立司法制度。所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，奉公守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。張舉能說，這承諾絕對不會因為兩位英國現職法官離任而有所改變。

韋彥德和賀知義辭任後，現時終審法院有4名本地非常任法官和10名其他普通法適用地區的非常任法官。強舉能補充，韋彥德和賀知義分別於2021年下半年最後一次參與審理終審法院案件。終審法院並無安排他們於2022年參與審理案件。