湯家驊：司法獨立毋須依賴海外法官　大狀公會曾游說英國首相

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，昨日（30日）辭任香港終審法院非常任法官。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早在港台節目上表示，對有關決定感到失望及遺憾，認為兩人受到來自英國政府政治壓力，要跟隨英國政府對香港立場的一致性。他不希望其他海外非常任法官跟隨辭任，但認為香港毋須依賴海外法官，也能對外證明司法獨立。



大律師公會主席杜淦堃表示，兩星期前已收到相關消息，曾經和律師會發聯合信件給英國首相約翰遜，游說英方不要向法官施壓，但最終兩名法官仍然辭任，大律師公會表示遺憾。



湯：維護法治應留守 辭任有政治用意應譴責

湯家驊認為，如果有法官認為香港司法系統不獨立，更應留守香港維護，選擇「離棄」在邏輯上不成立，唯一的目的是誤導外界香港司法獨立不受保障，政治用意應被譴責，「會被國際社會唾棄。」

杜淦堃指，目前終審法院仍然有10位海外非常任法官，他們可能都承受一定壓力，但認為香港終審庭運作成熟，不需要依賴外國法官以證明香港司法的獨立性，即使再有法官辭任，對終審庭的實際影響少之又少：「我不覺得這些法官來港是什麼支撐性的角色，來只是錦上添花，但現在中西政治對立，如果假想西方國家、其他普通法地區，對中國完全沒有敵視，是個比較天真的想法。」

湯：海外法官僅錦上添花 即使再有離任影響極少

被問到日後是否需要委任新的海外非常任法官，湯家驊指這些海外非常任法官一般很久才會來港一次參與審訊，現時仍有10人，相信不會影響運作。他又指，不一定要委任英國法官，可委任來自其他普通法國家，新加坡、馬來西亞等地都有出色的法官。

杜稱兩周前獲悉消息 曾去信游說英首相

杜淦堃指，兩名海外非常任法官辭任，短期或會對本港構成挑戰，但相信終審法院會繼續按《基本法》履行職責、維護法治，希望公眾及國際社會給予時間，證明本港司法系統能夠維護法治。大律師公會將把握機會，向本港和海外人士加強解說，期望政治及外交事務議題遠離司法。

杜淦堃重申，絕對不希望其他海外非常任法官一同辭任，但認為香港終審庭運作了25年，處理過無數複雜案件，判詞都受其他國家、普通法地區尊重和引用，相信無論如何，首席法官和常任法官會繼續確保法院履行憲制職能。

杜對終院有信心：判詞受普通法地區尊重引用

律師會副會長湯文龍在商台節目表示，對兩人辭任表示遺憾，認為決定有違香港市民及法律界對海外法官參與終院工作的廣泛支持。他指，將兩人辭任的原因歸咎於《港區國安法》打壓言論自由和影響司法獨立有欠公允，而目前終院只審理了一宗有關國安法案件的保釋申請，並未有正式國安法案件在終院審訊。