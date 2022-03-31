餘下海外法官去留？澳加4名法官表明留任　5名英籍法官聯署留任

英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義，辭去終審法院非常任法官職務，兩人是根據英國與香港回歸當年協議委派來港。其餘10名現任海外非常任法官，都是當地退休法官、以個人身份來港。外界關注，英國的決定會否觸發這些「單頭」海外法官離職潮。



餘下的10名海外法官，6人來自英國，3人來自澳洲，另外一人來自加拿大。當中澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全均不打算辭職，他們回覆傳媒查詢時，表示會支持終院法官對司法獨立的承諾。加拿大前首席大法官麥嘉琳也表明繼續留任，她指香港法院仍然獨立運作，司法機構可能是僅存且有力的民主機制，向港人提供公平審訊及獨立公義。



麥嘉琳：法庭是僅存民主機制彰顯獨立公義

麥嘉琳接受加拿大《環球郵報》訪問時，表明不希望評論韋彥德聲明，但明確否定留任是等同「認受香港政權」，「法庭完全與政權無關！」她說到目前為止，香港仍然幸運地，保留著獨立的上訴法庭。而終院首席法官曾向她保證過，香港法庭會保持獨立，她自己作任何決定都會堅守原則，相信港人仍可向獨立的終院提出上訴，法庭依然是香港重要的機構。

麥嘉琳又透露，加拿大政府及加拿大現任首席大法官都沒接觸她。但加拿大法官參與終院，近來亦面對國內政界壓力，在野保守黨影子外相、第二代港人移民莊文浩一直質疑加籍法官參與終院，要求政府進行公眾諮詢。

范禮全：相信本地法官將堅守司法獨立

澳洲法官范禮全接受《悉尼晨鋒報》訪問，表示相信首席法官張舉能及終院本地法官會堅守維護司法獨立。

岑耀信。（資料圖片）

去年指維護法治就留任 岑耀信：暫無計劃回應

至於其他6名「單頭」英國法官，有5人發表聯合聲明指會繼續留任，包括賀輔明、范理申、岑耀信、廖柏嘉和郝廉思。聲明指，在香港歷史上的關鍵時刻，需要支持法院維護法治，以及覆核行政部門的決定，他們會繼續注意事情發展，並認為繼續參與終審法院工作符合香港人利益。

岑耀信曾指，民主與法治應該分開，而香港一直都沒有民主，批評英國議員對英國法官施壓。他在韋彥德和賀知義辭任後，向傳媒表示暫時無計劃回應。

賀輔明則指，韋彥德和賀知義是在任的法官，而英國最高法院是國家一部分，考慮英國政府的看法是恰當，但他們這些退休法官去留都是個人決定，他會諮詢同僚。英國最高法院前院長廖柏嘉，則說正思考韋彥德的聲明及影響，暫無回應。

林鄭月娥例行疫情記者會，海外法官去留成為焦點。

林鄭曾指海外法官願來港 證明國安法無損法治

《港區國安法》前年實施以來，林鄭曾以海外法官願意繼續參與終院工作，力證《港區國安法》未影響香港法治，她今早（31日）出席例行疫情記者會，再表示今次辭任的賀知義，是去年一月才獲委任，當時已是《港區國安法》頒布後大半年，賀知義去年11月來港，當時是自己為對方監誓。