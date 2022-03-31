餘下海外法官去留？澳加4名法官表明留任 5名英籍法官聯署留任
英國最高法院院長韋彥德和副院長賀知義，辭去終審法院非常任法官職務，兩人是根據英國與香港回歸當年協議委派來港。其餘10名現任海外非常任法官，都是當地退休法官、以個人身份來港。外界關注，英國的決定會否觸發這些「單頭」海外法官離職潮。
餘下的10名海外法官，6人來自英國，3人來自澳洲，另外一人來自加拿大。當中澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全均不打算辭職，他們回覆傳媒查詢時，表示會支持終院法官對司法獨立的承諾。加拿大前首席大法官麥嘉琳也表明繼續留任，她指香港法院仍然獨立運作，司法機構可能是僅存且有力的民主機制，向港人提供公平審訊及獨立公義。
麥嘉琳：法庭是僅存民主機制彰顯獨立公義
麥嘉琳接受加拿大《環球郵報》訪問時，表明不希望評論韋彥德聲明，但明確否定留任是等同「認受香港政權」，「法庭完全與政權無關！」她說到目前為止，香港仍然幸運地，保留著獨立的上訴法庭。而終院首席法官曾向她保證過，香港法庭會保持獨立，她自己作任何決定都會堅守原則，相信港人仍可向獨立的終院提出上訴，法庭依然是香港重要的機構。
麥嘉琳又透露，加拿大政府及加拿大現任首席大法官都沒接觸她。但加拿大法官參與終院，近來亦面對國內政界壓力，在野保守黨影子外相、第二代港人移民莊文浩一直質疑加籍法官參與終院，要求政府進行公眾諮詢。
范禮全：相信本地法官將堅守司法獨立
澳洲法官范禮全接受《悉尼晨鋒報》訪問，表示相信首席法官張舉能及終院本地法官會堅守維護司法獨立。
去年指維護法治就留任 岑耀信：暫無計劃回應
至於其他6名「單頭」英國法官，有5人發表聯合聲明指會繼續留任，包括賀輔明、范理申、岑耀信、廖柏嘉和郝廉思。聲明指，在香港歷史上的關鍵時刻，需要支持法院維護法治，以及覆核行政部門的決定，他們會繼續注意事情發展，並認為繼續參與終審法院工作符合香港人利益。
岑耀信曾指，民主與法治應該分開，而香港一直都沒有民主，批評英國議員對英國法官施壓。他在韋彥德和賀知義辭任後，向傳媒表示暫時無計劃回應。
賀輔明則指，韋彥德和賀知義是在任的法官，而英國最高法院是國家一部分，考慮英國政府的看法是恰當，但他們這些退休法官去留都是個人決定，他會諮詢同僚。英國最高法院前院長廖柏嘉，則說正思考韋彥德的聲明及影響，暫無回應。
林鄭曾指海外法官願來港 證明國安法無損法治
《港區國安法》前年實施以來，林鄭曾以海外法官願意繼續參與終院工作，力證《港區國安法》未影響香港法治，她今早（31日）出席例行疫情記者會，再表示今次辭任的賀知義，是去年一月才獲委任，當時已是《港區國安法》頒布後大半年，賀知義去年11月來港，當時是自己為對方監誓。
這些出色的法官願意參與香港法院的工作，就是香港司法獨立的最佳佐證。值得一提的是其中一位來自英國的非常任法官岑耀信勳爵曾在今年三月在英國報章發文，表示中央及特區政府從沒有干預特區的司法獨立權，而《香港國安法》亦有保障人權的條文。