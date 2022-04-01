特首選舉｜政界分析特首戰三種趨向　若政府延任由林鄭續掌舵？

特首選舉提名期周日（4月3日）開始，至今未見「真命天子」出現，近日政圈更傳出不同版本，包括前特首梁振英已獲祝福「跑出」，以至選舉可能押後一年舉行，由現屆政府延任一年。政界昨熱論各種可能性，例如一旦延任，現屆政府是否可以全體過渡、7.1後會否改由政務司長署任領軍，但亦有人認為押後選舉機會不大，特首戰發展可謂撲朔迷離。



特首林鄭月娥。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》昨日報道，有資深建制人士透露，最新消息是特首選舉或因應疫情而押後一年舉行，之後由人大常委會作出《決定》，延任現屆政府一年，而周日展開的提名期會繼續進行，預計在4月8日左右有重大公布。政圈對此傳聞議論紛紛，有人堅信特首選舉不會再改期，因疫情已趨緩和，選舉規模不大，風險可控，更重要的是不少人「期待」新特首出現，重新帶領香港出發，若由現任特區一把手繼續掌舵，連同表現遭詬病的官員再做一年，果真令人「無語」。

對於選舉會否押後，特首林鄭月娥昨日在記者會稱，此刻無收到通知，提名期仍是4月3日展開。有政界中人就沙盤推演，假如現屆政府延任，會出現哪些可能性？林鄭月娥是否順理成章再坐一會？

葉國謙表示，從理論層面而言，現屆政府若需延任，需要人大常委會作出《決定》，一如2020年立法會延任一樣。（資料圖片）

《基本法》第46條規定，行政長官任期為5年，可連任一次，有政界中人指，若延任現屆政府，問責班子全體過渡，林鄭月娥的任期就會超出《基本法》規定，這裡至少有兩個處理方法，一是修改《基本法》，但未免太大動作；二是由人大常委會作出《決定》，容許現屆政府繼續履行職責，此途徑最為「簡單、便捷」。

葉國謙以立會為例 若延任應為整個班子

港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，不評論有關特首選舉的傳聞，但從理論層面而言，現屆政府若需延任，需要人大常委會作出《決定》，一如2020年立法會延任一樣，應是整個政府班子一起過渡，包括特首。

林鄭月娥3月31日被問到特首選舉時表示：「去到呢一刻無收到任何通知，我哋仍然按住4月3日開展下任特首提名期。」（資料圖片）

田北辰提三大可能 林鄭任期屆滿自動離任

港區人大代表、立法會議員田北辰就認為，特首選舉最可能出現三種情況，一是如期選舉；二是選舉押後，可能需要修改《基本法》，因特首任期、選舉受《基本法》規定，若要延任則需要修改《基本法》。

田北辰提出第三個可能，就是林鄭月娥不宣布連任，同時選舉提名期無人得到足夠選委提名，林鄭在6月30日任期屆滿，自動離任。他解釋，中央任命特首有期限，但任命特區主要官員則沒有，包括政務司司長李家超在內的主要官員，不必跟隨特首離任。

田北辰說，屆時可按照《基本法》第53條，由政務司司長、財政司司長及律政司司長依次署任，並在6個月內舉行選舉，選出新一屆行政長官。他認為此方法最為簡便、合法，毋須修改《基本法》或由人大常委會作決議。

田北辰預計，特首選舉若無人有足夠提名，將會出現出現修改《基本法》更改任期，或特首任期屆滿自動離任這兩大可能性。（資料圖片/龔嘉盛攝）

行政會議成員、資深大律師湯家驊則指，目前疫情稍為回落，看不到延後特首選舉的重大原因，而《基本法》沒有延後選舉的相關條文，無法從法律上作出評論。至於《基本法》第53條指行政長官缺位時，應在6個月內依《基本法》第45條產生行政長官，湯家驊僅說一切選舉都應該按照《基本法》辦事。

多名政界選委都表示，今屆特首選舉可能是歷來最「神秘」的一次，「估領袖」遊戲茫無頭緒，又不能公開評論人選，只能無奈地說一句：拭目以待。