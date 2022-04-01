特首選舉︱今早突取消疫情記招　消息指林鄭赴深圳晤夏寶龍

特首選舉提名期後天（3日）開始，行政長官林鄭月娥今早（1日）突然叫停每朝例行疫情記招，引來各界猜測。消息指，林鄭今日到深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，談及即將開跑的特首選舉。



林鄭今早突取消例行疫情記者會

林鄭每朝疫情記招已持續逾三周，除了周二暫停，每早11時風雨不改。不過，政府今早9時半突然出稿（1日），宣布因為特首日程有調動，抗疫記者會須暫停一天。據了解，林鄭今日與夏寶龍會面，會上討論特首選舉、疫情及中央援港措施。

中共中央政治局常務委員會，本周一（28日）曾召開會議，政圈猜測會議是否有討論下屆特首人選。近日，不同建制派人士都表示接獲提醒，提名期和投票日須儘量留港、並且不要對外評論特首人選、亦不要提名任何人。有資深建制派人士則向《香港01》透露，提名期展開後，當局或在下周較後時間公布，選舉再押後、現屆政府延任一年。