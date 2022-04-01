特首選舉｜提名期倒數兩日　「國家隊」組別選委高志森遠飛成都

行政長官選舉提名期將於星期日（3日）開始，早前有消息指，選舉委員會被稱為「國家隊」的第五組別，部份委員收到建議當日留港。不過，該界別的選委高志森今早到機場，乘搭飛機前往成都，並要隔離21日，意味整個提名期都在成都隔離。



部份選委收到建議4月3日留港

行政長官選舉將於5月8日舉行，而提名期由4月3日至16日，由接近1,500名選舉委員會委員提名候選人及投票。早前有消息指，被稱為「國家隊」的第五組別選委收到建議，在4月3日即提名期首日留在香港，但據了解並非硬性規定，亦有第五組別選委指未收到相關提示。

第五界別選委由港區人大、政協委員以及全國性團體代表組成，高志森屬於全國性團體代表委員，代表團體為中華海外聯誼會。

高志森今早在Facebook貼出照片，指自己清晨4時許做核酸檢測，準備飛往成都，並展示一張今日9時45分起飛、印有他名字的機票。他在帖文表示，將要面對21天的隔離。以此計算，隔離期將會超過特首選舉提名期。