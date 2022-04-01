選舉開支｜馮檢基協議費達150萬元　譚香文網上眾籌僅4人捐款

立法會選舉去年12月落幕，地區直選中非建制派候選人全軍覆沒。《香港01》查閱各候選人選舉開支，參選九龍西選區的馮檢基選舉開支約223萬元，其中高達150萬元用於「Service Agreement」（服務協議）。馮檢基回覆查詢時表示，除深水埗的選舉活動由他負責，其他選舉事務，包括選舉廣告、油尖旺區的宣傳及街站等，基本上由該協議承包。



為參選發起網上眾籌的九龍中譚香文，最終只獲得4人透過網上眾籌平台捐款，籌得1,000多元。她申報選舉經費約110萬元，當中17萬元用於選舉顧問服務；12.7萬元用於影像、平面及形象設計。



馮檢基最大開支為一項服務協議，承包了深水埗以外的大部份選舉活動。（資料圖片）

劉卓裕每票用上176元 馮檢基：150萬承包大部份選舉費用

馮檢基最終得票為15,961票，總選舉開支為約222.8萬元，換言之平均需要140元選舉開支才換來一張選票。譚香文取得8,028票，平均每一張選票花費約137元。參選新界西南的劉卓裕申報約226萬元選舉開支，最終取得12,828票，每一票平均用上176元。

馮檢基最大的選舉開支用於「Service Agreement」（服務協議），涉款150萬元，而選舉廣告開支僅約30萬元，較大部份候選人用上過百萬元作選舉廣告為少。馮檢基指，除了深水埗的選舉活動，以及由其公司贊助的告急片和宣傳片外，其他選舉活動基本上由該協議承包。

譚香文網上眾籌僅千元 共獲捐約16萬

譚香文選舉期間發起網上眾籌，最初兩日零進帳，引起關注。根據譚香文申報的選舉開支，最終她發起的網上眾籌共收到4筆捐款，合共1,104元，而銀行小額捐款則收到794筆，合共37,453元。加上4名人士捐出2萬至5萬元現金，譚香文一共獲捐約16萬元。

劉卓裕選舉廣告費用達193萬元，當中30萬元為公共關係管理費用、21萬元為影片拍攝及製作費，24萬元為宣傳車費用。