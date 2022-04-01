防疫包｜350萬份準備就緒明起派遞　市民毋須登記或排隊均可領取

港府將於明（2日）起向全港住戶派發「防疫服務包」，民政事務局表示，獲公務員團隊及各方義工力量共同參與包裝工作，眾志成城，合共350萬份的「防疫服務包」已準備就緒，派發工作將由各區專員及義工團體及公務員團體對接及統籌。署理民政事務局局長陳積志形容，全民派發防疫包，是政府一項破天荒工作，感謝各界一呼百應。

當局表明，未來一星期會再次總動員有序快速地向全港所有住戶派發「防疫服務包」，並在每區設立發放點作補漏拾遺，提醒市民毋須登記，亦毋須前往服務站排隊，只要安心在家等候即可。



▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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民政事務局今日於Youtube頻道上載兩條短片，闡述「防疫服務包」包裝工作流程及全城參與包裝情況，當局已於各區體育館、社區中心、社區會堂及學校設立逾130個服務點，並由義工負責包裝工作，「防疫服務包」將包括20個快速測試包、20個KN95口罩、兩份連花清瘟膠囊、抗疫手冊及心意卡。義工當值前須進行快速測試，並須呈陰性，亦符合疫苗接種要求，包裝人員亦會佩戴口罩及手套，合計有逾4萬人次義工參與包裝工作，2.4萬人次參與派發。

民政事務局指，有賴公務員團隊以至各方義工力量，包括立法會議員、「全港社區抗疫連線」、18區社區抗疫連線、超過230個地區組織及非政府機構、同鄉會組織、善團、義工及制服團體、宗教團體及少數族裔服務團體等參與，350萬份「防疫服務包」的包裝工序得以順利完成。



特區政府開展「眾志成城 團結抗疫」行動，向全港住戶派發「防疫服務包」，希望將有需要的醫療物資交到每一位市民手上，亦希望在社會上凝聚更多正能量和動力，齊心抗疫。有賴公務員團隊以至各方義工力量，包括立法會議員、「全港社區抗疫連線」、18區社區抗疫連線、超過230個地區組織及非政府機構、同鄉會組織、善團、義工及制服團體、宗教團體及少數族裔服務團體等，眾志成城，350萬份「防疫服務包」的包裝工序已順利完成。

▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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當局表示，未來一星期會再次總動員，結集各界力量，有序快速地向全港所有住戶派發「防疫服務包」，並在每區設立發放點作補漏拾遺，因此市民無需登記，亦無需到服務站排隊，只要安心在家等候即可。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼

