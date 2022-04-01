全民派防疫包｜周六10點開始　三無大廈優先　4月7日起設補領站

港府明日（2日）開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」。民政事務局今日（1日）表示，將於明日早上10時開始，派發「防疫服務包」，每日由中午派發到傍晚，目標要是7日內完成，強調市民毋須輪候或登記。

政府會優先向「三無」大廈和劏房戶上門分發有關物資，據了解，包括行政長官林鄭月娥在內的政府高官，明日亦會空群而出參與行動，若住戶在分發期間外出，職員將會留下通知書，讓他們在下周四（7日）起的一周內，到90個「補漏拾遺派發站」，憑卡領取；公營房屋和私樓住戶則由相關管理機構協助分發。



▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼



+ 6

民政事務局傍晚發稿指，將於明日早上10時開始，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，每天由上午直至傍晚派發，目標是在7日完成，並強調「防疫服務包」是免費派發，並由各區民政事務處負責當區統籌，市民毋須輪候或登記，派發詳情如下：

1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。



▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



+ 8

當局表示，會優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發「防疫服務包」，並陸續向其他居民派發。在上門派發的部份，若職員到訪期間，住戶並不在屋內，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第二階段領取「防疫服務包」。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



+ 12

第二階段屬於「補漏拾遺」，各區民政事務處會在下周四（7日）至13日，在全港18區設立約90個派發站，讓未能透過上述途徑領取「防疫服務包」的市民，包括到訪不遇的住戶等，領取「防疫服務包」。

據了解，政府明日將會總動員出動，派發「防疫服務包」，特首林鄭月娥亦會「落水」參與，首日會主力在舊樓，尤其是三無大廈上門分發有關物資。